Ford, l’addio alla Fiesta si paga caro: immatricolazioni in picchiata nel 2024

La scelta di Ford di terminare la produzione della Fiesta nel 2023 sembra non aver ripagato e, a dimostrarlo, ci sono i dati di vendita in Europa relativi al 2024. L’amministratore delegato della casa automobilistica dell’Ovale Blu ha dichiarato in diverse occasioni di non voler più produrre “auto noiose”, abbandonando di fatto il mercato dei “volumi” per concentrarsi su auto che più si adattano al suo DNA e sui veicoli elettrici.

Ford, l’addio a Fiesta e Focus inizia a pesare fortemente sulle vendite

Secondo i dati raccolti da Dataforce, fino ad ottobre 2024 la Ford Fiesta ha venduto 8.339 unità, ovvero quelle rimaste in inventario, registrando dunque 55.000 unità in meno rispetto allo scorso anno, quando aveva venduto 63.254 esemplari. Presto anche la Focus andrà ufficialmente in pensione, altro modello che sta registrando dati negativi sul mercato: 15.000 immatricolazioni in meno rispetto al 2023.

Un altro modello che ha salutato il mercato è il SUV Ecosport, che fino ad ottobre 2023 aveva registrato 9.948 unità vendute, mentre ad oggi sono state vendute soltanto 54 unità. Numeri che pesano, considerando che Ford ad oggi ha venduto in Europa 395.000 veicoli, contro le 479.000 unità del 2023.

20.11.2024, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ford Elektroautos vom Typ Explorer stehen auf Autotransportern auf dem Werksgelände von Ford. Es ist das erste Elektroauto von Ford aus Europa. (zu dpa: «Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

I nuovi veicoli elettrici del marchio, come l’Explorer e Capri, non stanno registrando i numeri tanto sperati, motivo per cui l’azienda ha deciso di licenziare 4.000 dipendenti in Europa per tagliare i costi. Anche la Mustang Mach-E sta registrando numeri negativi, circa 3.000 unità nel 2024.

Insomma, prima di lanciarsi a capofitto verso i veicoli elettrici, l’azienda avrebbe dovuto prima sondare il terreno, lasciando sul mercato veicoli amati da milioni di automobilisti, come appunto Fiesta e Focus, così come la Ka, fuori produzione dal 2019. I prossimi anni potrebbero essere ancora più complicati per l’azienda, se le vendite delle auto elettriche non aumenteranno. Nel frattempo, entro la fine del 2024 la divisione elettrica di Ford potrebbe essere in perdita di circa 5 miliardi di dollari. Una vera batosta finanziaria.