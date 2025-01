Firefly debutta in Europa, come sarà il primo modello del brand low cost

Il panorama delle auto elettriche si arricchisce di un nuovo potenziale protagonista in terra europea. Parliamo di Firefly, il brand lanciato da Nio durante il Nio Day 2024, che mira a rendere la mobilità sostenibile più accessibile. Questo marchio non sarà limitato al mercato cinese, ma porterà la sua visione innovativa anche in Europa, con un debutto previsto nella prima metà del 2025.

Firefly nasce con l’obiettivo di proporre veicoli elettrici dal prezzo competitivo, presentandosi come ulteriore attore dell’espansione della mobilità elettrica. Il primo modello del marchio, ancora senza un nome specifico, è una citycar compatta a cinque porte. Il prezzo di lancio, per ora indicato solo per il mercato cinese, si aggira intorno ai 148.800 yuan (circa 19.500 euro). Il debutto sul mercato cinese è previsto per aprile 2025, con un rapido sbarco successivo in Europa.

Disegnata da Kris Tomasson, ex designer BMW, la nuova Firefly sfoggia linee giovanili e accattivanti. Il frontale è caratterizzato da fari circolari, mentre le maniglie a filo con la carrozzeria conferiscono un look moderno. Il retro si distingue per gruppi ottici anch’essi di forma circolare. Gli interni, ancora non svelati, promettono comfort e praticità, con un bagagliaio che può raggiungere i 1.250 litri abbattendo i sedili posteriori. Un piccolo vano anteriore da 92 litri offre ulteriore spazio, ideale per riporre i cavi di ricarica.

La nuova Firefly sarà costruita secondo gli standard europei, con un telaio composto per l’83% da acciaio ad alta resistenza e alluminio. Sul fronte tecnologico, l’auto sarà dotata di parcheggio autonomo e avrà un raggio di sterzata di soli 4,7 metri, perfetto per l’uso urbano. Sebbene i dettagli sul powertrain e le batterie siano ancora riservati, è probabile che il modello supporti la tecnologia di battery swap, con nuove stazioni dedicate per accumulatori più piccoli.

Il veicolo sarà equipaggiato con ben 9 airbag e secondo la Casa cinese la praticità e il prezzo saranno le chiavi per il successo europeo. Con Firefly, Nio punta a soddisfare le esigenze dei consumatori europei, offrendo un’auto elettrica pratica, tecnologicamente avanzata e dal prezzo contenuto. Una strategia che potrebbe consentire al marchio di ritagliarsi un posto di rilievo in un mercato sempre più orientato alla mobilità sostenibile.