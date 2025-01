Lamborghini avrebbe messo tra i suoi “riferimenti” anche la Hyundai Ioniq 5 N

La Casa automobilistica è pronta a fare il suo debutto nel mondo dei veicoli elettrici con un’auto destinata a ridefinire il concetto stesso di prestazioni nel settore. Probabilmente, Lamborghini vorrebbe che tutti parlassimo del suo primo modello elettrico di produzione come di un “missile balistico”, un termine che ben descrive l’impatto e la potenza che questa vettura vuole generare.

C’è un’auto, piuttosto inaspettata, che sta facendo parlare di sé e, nello specifico, della sua “presenza” in casa Lamborghini: parliamo della Hyundai Ioniq 5 N. Lamborghini, infatti, starebbe tenendo d’occhio ciò che accade nel panorama delle auto elettriche mostrandosi curiosa di scoprire cosa rende la Hyundai così speciale.

Un recente video, girato all’interno di una delle fabbriche Lamborghini e diffuso dallo YouTuber Varryx, mostra scene che includono modelli iconici della casa del Toro come la Temerario e la Revuelto, ma ciò che colpisce davvero è proprio l’apparizione di una Hyundai Ioniq 5 N.

Con i suoi 641 CV, la Ioniq 5 N è il veicolo più potente mai realizzato da Hyundai per il mercato e ha fatto una forte impressione nel mondo delle auto elettriche. Non si tratta solo di velocità, ma anche di un’esperienza di guida coinvolgente, qualità che rende la vettura particolarmente interessante per Lamborghini, sempre alla ricerca di innovazione.

Nel mondo delle supercar elettriche, anche la rinomata Rimac Nevera, nonostante la sua eccellenza, non ha trovato il numero di acquirenti sperato. Servono nuovi riferimenti, nuovi veicoli per i cosiddetti “test di benchmark”, ovvero di confronto tecnico.

Lamborghini, per il suo primo veicolo elettrico chiamato Lanzador, vuole rispettare la tradizione di eccellenza e emozione che da sempre contraddistingue il brand. Il CEO Stephan Winkelmann ha sottolineato che una Lamborghini è prima di tutto un’esperienza emozionale di guida, e mantenere viva questa connessione emotiva sarà fondamentale per il futuro della casa.

Con veicoli elettrici come la Ioniq 5 N, che già offrono prestazioni straordinarie, Lamborghini dovrà andare oltre le semplici performance in linea retta. Per emergere, dovrà continuare a proporre modelli che siano non solo veloci, ma anche incredibilmente coinvolgenti da guidare. In questo senso, è interessante vedere come Lamborghini non si faccia scrupoli nel confrontarsi con la concorrenza, come dimostra l’inclusione della Hyundai nei suoi test. Questo approccio la dice lunga sul desiderio del marchio di realizzare un’auto elettrica che non solo competi, ma che si ponga come una vera e propria innovazione nel mondo delle auto elettriche potenti ed emozionanti.