Android Auto, quali aggiornamenti sono previsti nel 2025

Google mantiene il focus sul perfezionamento di Android Auto, con l’obiettivo di espandere la sua presenza e la sua influenza nel settore automobilistico. Mentre Android Automotive continua a farsi spazio, l’azienda americana è determinata a consolidare la sua presenza anche nei modelli che non supportano il sistema operativo nativo. Negli ultimi anni, d’altronde, l’adozione di Android Auto è cresciuta notevolmente, e quasi tutte le nuove vetture sul mercato ora offrono il supporto per questa app.

Nel 2025, gli utenti di Android Auto avranno l’opportunità di sfruttare vari aggiornamenti significativi, a partire dal lancio di Car Media. Questa nuova applicazione, prevista per essere integrata in Android Auto, permetterà di centralizzare tutte le opzioni multimediali, rendendo l’esperienza di ascolto di musica e radio più fluida e immediata. Fino ad oggi, infatti, chi desiderava ascoltare una stazione radio FM o contenuti memorizzati su un’unità USB, doveva uscire dall’interfaccia di Android Auto e accedere al software nativo dell’auto. Car Media risolverà questi problemi, consentendo di navigare facilmente tra le diverse opzioni multimediali senza interruzioni.

Altri aggiornamenti significativi riguarderanno il supporto per nuove categorie di app. Google ha avviato un programma beta già nel 2024 per introdurre app video, di navigazione e giochi su Android Auto, categorie che erano già state sbloccate su Android Automotive. Con il supporto per app video come YouTube, gli utenti potranno finalmente guardare contenuti video in sicurezza, ma solo quando il veicolo è parcheggiato. L’introduzione dei browser web permetterà agli utenti di navigare online, sempre mentre sono fermi, utilizzando lo schermo infotainment dell’auto.

La categoria dei giochi trasformerà lo schermo dell’auto in un centro di intrattenimento, dove sarà possibile giocare in modo semplice. Se il veicolo supporta il Bluetooth, si potrebbero anche collegare controller per un’esperienza di gioco più completa. Anche se alcune funzioni di gioco siano già presenti su Android Auto, con questo aggiornamento l’app permetterà di giocare a titoli più avanzati, rendendo più piacevole l’attesa durante le soste o le ricariche.

Non ci sono dettagli precisi sulle tempistiche di questi aggiornamenti, ma è possibile che nel 2025 arrivi il lancio del supporto completo per queste nuove categorie di app. Gli sviluppatori potrebbero svelare ulteriori dettagli durante l’evento I/O di Google, previsto per la prossima estate. Il 2025 si preannuncia quindi un anno particolarmente interessante per Android Auto e i suoi utenti, soprattutto se si considera che Apple, con CarPlay, sembra essere meno impegnata a fare altrettanti progressi.