Luca De Meo lancia l’allarme: “Prezzi delle auto elettriche in aumento del 40%”

L’ex presidente di ACEA e amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, prevede un aumento considerevole dei prezzi delle auto elettriche nel corso dei prossimi 5 anni. Secondo gli analisti, invece, il prezzo dei veicoli a zero emissioni andrà a scendere nei prossimi anni grazie allo sviluppo di nuove batterie, sempre più economiche. Il 2024 in Italia è stato un anno a dir poco negativo, poiché la quota di mercato è rimasta identica al 2023. Dunque non c’è stata crescita, nonostante gli incentivi, che nel 2025 non saranno riproposti. Di conseguenza, ci si aspetta un altro anno molto difficile.

Auto elettriche, prezzi in aumento nei prossimi cinque anni secondo Luca De Meo

Luca de Meo ha accusato l’Unione Europea di “non aver fatto nulla per garantire alla sua industria un accesso sufficiente alle materie prime e alle risorse, soprattutto nel quadro della produzione di batterie per auto elettriche”. Rispetto a quanto affermato dagli analisti, De Meo crede che i costi di produzione delle batterie aumenteranno considerevolmente in futuro.

“Il prezzo dei veicoli elettrici aumenterà del 40% entro il 2030”, ha affermato il CEO di Renault. Secondo De Meo, si prospettano dunque tempi sempre più difficili per le auto elettriche, almeno in Europa. La Cina continua ad avanzare senza sosta in questo settore, grazie a nuove tecnologie, batterie all’avanguardia e prezzi accessibili.

Secondo De Meo, uno dei problemi principali sarebbe legato al ritardo nella diffusione delle infrastrutture di ricarica. “Dovrebbero essere 6 o 7 volte superiori rispetto al numero attuale”, ha aggiunto. Nonostante nel 2025 sia previsto l’arrivo di nuovi veicoli elettrici economici in Europa, la scelta di non riproporre incentivi per auto elettriche. Vedremo come andranno le vendite nel corso del 2025 e se la sensazione di Luca De Meo si avvererà.