Questo produttore cinese ha venduto oltre 30 milioni di auto, in Europa nessuno lo conosce

La Cina è ormai da anni il cuore pulsante dell’industria automobilistica globale, con quasi 30 milioni di veicoli venduti annualmente. Entro il 2025, si prevede che circa il 60% di questi saranno elettrici. Brand come BYD, MG, Nio e Xpeng stanno acquisendo notorietà in Europa, ma il panorama cinese è vasto, con circa 150 marchi in competizione.

Tra i marchi presenti in Cina e che godono di ottima salute, SGMW è emerso come il primo produttore cinese a raggiungere l’incredibile traguardo di 30 milioni di veicoli venduti, un nome ancora poco conosciuto in Europa.

Fondato nel 2002 a Liuzhou, nel sud-ovest della Cina, SGMW è una joint venture tra SAIC Motor, General Motors e Liuzhou Wuling Motors. La sua forza risiede principalmente nel mercato interno, dove opera con i marchi Wuling e Baojun. SGMW domina il segmento dei microvan, noti in Cina come mianbao, grazie a modelli iconici come il Wuling Sunshine, uno dei veicoli più venduti nel Paese.

Il vero successo di SGMW è rappresentato dalla sua incursione nei veicoli elettrici. La Wuling Hongguang, una citycar elettrica di appena 3,25 metri, è oggi la più popolare in Cina, superando persino modelli di giganti come BYD o Geely. Il 5 gennaio 2025, SGMW ha celebrato la produzione del suo 30milionesimo veicolo, un SUV ibrido plug-in, il Wuling Starlight S, disponibile anche in versione completamente elettrica.

Il traguardo del marchio arriva dopo un percorso costellato di successi. Nel 2013, SGMW ha prodotto il suo 10milionesimo veicolo, mentre il 20milionesimo è stato realizzato nel 2019. I veicoli a nuova energia (NEV), categoria che include elettriche e ibride plug-in, hanno avuto un ruolo centrale: solo nel 2024, SGMW ha venduto oltre 800.000 NEV, contribuendo a un totale di 2,4 milioni di unità elettrificate vendute nella sua storia.

L’espansione internazionale ha giocato un ruolo fondamentale. Dal 1990, quando ha iniziato a esportare veicoli in Thailandia, SGMW ha esteso la sua presenza a 40 mercati, principalmente nel sud-est asiatico. L’Indonesia, in particolare, è stata un trampolino di lancio: qui SGMW ha costruito la sua prima fabbrica fuori dalla Cina e nel 2024 ha avviato la produzione di batterie per auto elettriche.

Durante la celebrazione del 30milionesimo veicolo, Zhou Yan, direttore delle comunicazioni di SGMW, ha annunciato che l’azienda sta lavorando su una nuova piattaforma per veicoli di fascia alta, con l’obiettivo di lanciare i primi modelli già nel 2025.