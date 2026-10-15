Jaguar Type 01: “50.000 in lista”, ma non si tratta affatto di ordini per il modello

Ben 50mila persone hanno lasciato la mail a Jaguar. Di 50.000 ordini, però, non ce n’è nemmeno l’ombra. A spiegarlo orgogliosamente è Rawdon Glover, amministratore delegato del marchio, in un’intervista alla rivista australiana Drive. Quei contatti, in gergo interno, si chiamano “KMI”, Keep Me Informed, tienimi aggiornato. Circa l’80% di loro non ha mai avuto una Jaguar in garage. Sembra un buon segnale, però, è quasi solo una lista di curiosi.

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Perché lasciare un indirizzo email non costa nulla e non impegna a nulla. Tra la curiosità e l’assegno c’è un fossato, e diventa una voragine quando la protagonista è una grande GT elettrica a quattro porte con un frontale che sembra un gigante condizionatore, la Type 01, che dovrebbe superare i 150.000 euro di listino.

Jaguar, del resto, non ha mai finto di voler accontentare tutti. La Type 01 si allontana per stile e posizionamento dalle auto che hanno costruito la fama della Casa, e il bersaglio è dichiaratamente un altro: clienti più giovani, più ricchi, sensibili a design, tecnologia e autoespressione. I nostalgici possono accomodarsi altrove. Anzi, ci andranno, dato che già lo scorso anno Glover stimava che fino all’85% della clientela attuale potesse salutare Jaguar, davanti a una gamma fatta solo di elettriche costose.

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La nuova logica di Jaguar regge, almeno nel lusso, meglio un amore feroce da pochi che un applauso tiepido da molti. In ogni caso, si sta scambiando un portafoglio clienti con una scommessa. Il paragone non è più con BMW, Mercedes o Audi, ma con Bentley. Una promozione di categoria niente male, che obbliga Jaguar a vincere proprio dove non ha sempre brillato: qualità percepita, immagine, rete di concessionari, valore di rivendita.

Glover legge l’afflusso di contatti come la conferma della rotta. Può anche essere, più semplicemente, l’effetto di uno stile radicale che fa girare la testa, e che è cosa ben diversa da un parco ordini pieno.

Il verdetto, quindi, arriverà solo quando la Type 01 entrerà in concessionaria. Lì si vedrà se quei 50.000 si trasformeranno in acquirenti disposti a firmare per una GT elettrica di alta gamma. Per ora Jaguar ha ottenuto l’attenzione, che è la parte facile.