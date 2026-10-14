Bugatti Rimac: Hendrik A. Malinowski assume il ruolo di CCO

Hendrik A. Malinowski è il nuovo CCO (Chief Operating Officier) di Bugatti Rimac. Prende il posto, in questo ruolo, dell’uscente Christophe Piochon, che resterà in carica come Presidente di Bugatti Automobiles fino al 31 ottobre 2026.

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Il cambiamento si inserisce nel contesto di una più ampia riorganizzazione societaria. Come molti di voi sapranno, la casa di Molsheim sta vivendo un periodo di profonda trasformazione, dopo il completo disimpegno di Porsche e del Gruppo Volkswagen.

La governance di Bugatti si appresta ad assumere una nuova fisionomia. Il primo nome a venire fuori, per il rimpiazzo sul ponte di comando, è quello di Hendrik A. Malinowski, scelto appunto come CCO.

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Questa nomina entra nel vivo mentre l’iconico marchio alsaziano inaugura una nuova era guidata dalla Tourbillon, dall’evoluzione dei suoi esclusivi programmi di “coachbuilding” e dalla valorizzazione del patrimonio storico.

Non si parla di una figura professionale giunta da altri mondi, bensì di un soggetto con ampia esperienza all’interno della casa di Molsheim, dove ha militato per 14 anni, di cui 4 trascorsi come Direttore Commerciale di Bugatti Rimac.

Lusso ad alta quota sulla pista di Gibilterra, tra hypercar Bugatti e jet privato.

In questo periodo, Malinowski ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare la presenza globale del marchio e nel plasmare un’esperienza cliente profondamente personalizzata, che va ben oltre la semplice creazione di automobili straordinarie.

Parliamo di una persona con una profonda conoscenza del mercato del lusso e con le giuste competenze per costruire un’organizzazione commerciale capace di rispecchiare l’inimitabile eredità e visione del brand Bugatti. Il suo apporto nel gruppo è stato, fino ad oggi, luminoso. Non ci sono ragioni per dubitare del fatto che in futuro possa dare ancora di più. Per questo è stato scelto dalla proprietà.

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Nella veste di Chief Commercial Officer, Malinowski riunirà sotto un’unica guida tutte le attività commerciali del marchio: dalle vendite all’assistenza post-vendita, dalla customer experience alla rete commerciale, dal marketing alla comunicazione.