BRABUS veste la nuova Smart #2: la potenza, però, potrebbe essere davvero ridotta

Nera, ovviamente, con il rosso a fare da dettaglio sportivo in evidenza. La Smart #2 BRABUS si è mostrata in una manciata di immagini teaser, a quanto pare la city car a due posti ha deciso di smettere di fare la carina. Anche se, probabilmente, non sarà una vera piccola bomba a quattro ruote come sarebbe potuta essere la cara vecchia termica.

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La vernice, come anticipato, è un nero opaco che non perdona. I dettagli rossi spuntano sul logo, sul paraurti anteriore, sui fari e sui montanti A, mentre i cerchi, anch’essi completamente neri, spingono il contrasto fino in fondo.

Ma BRABUS non si accontenta del trucco. Nella parte bassa del paraurti anteriore e attorno ai fendinebbia compaiono soluzioni aerodinamiche ispirate a piccole alette, utili a incanalare il flusso d’aria. Sono attese anche modifiche alle minigonne laterali e al posteriore, ma qui la conferma ufficiale manca ancora.

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Il punto interrogativo sta sotto la pelle. Il marchio non ha detto una parola su potenza, prestazioni o autonomia. Una scelta curiosa, perché è esattamente ciò che il pubblico vuole sapere. Un’estetica da bad boy senza un briciolo di sostanza meccanica sarebbe un po’ come un cane che abbaia con la museruola.

Per capire la distanza da colmare basta guardare la Smart #2 di serie. Misura 2,75 metri di lunghezza, 1,67 di larghezza e 1,56 di altezza, con un passo di 1,88 metri. Sotto il pavimento lavora un motore elettrico posteriore da 82 CV, alimentato da una batteria LFP da 35,8 kWh. L’autonomia WLTP dichiarata è di 290 chilometri.

Numeri non proprio da brivido, dato che 82 cavalli bastano per sgusciare nel traffico, meno per giustificare un nome che nel mondo delle elaborazioni ha sempre fatto rumore, anche quando le auto erano silenziose.

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Vedremo presto se BRABUS terrà la configurazione di base o se approfitterà della vocazione sportiva per mettere mano al propulsore. Un aumento di potenza è l’incognita principale, e anche la più interessante. Per saperlo bisognerà attendere la presentazione ufficiale, ormai vicina.