CATL, ecco la batteria da 2,8 milioni di km

CATL sta dando vita ad una vera e propria sarabanda di sorprese. Dopo aver richiamato l’attenzione generale nei giorni scorsi con le super batteria dedicate al settore dei bus elettrici e per i veicoli commerciali leggeri, ora l’azienda cinese torna nuovamente a far parlare di sé con quella per i camion elettrici a lungo raggio tenuta in serbo per il keynote dell’IAA Transportation 2024 in fase di svolgimento ad Hannover.

La batteria si chiama Tectrans-T e promette di rivoluzionare il settore. Il prodotto, a sua volta, viene offerto in due versioni, la Long Life Edition e la Superfast Charging Edition. Con le quali, l’azienda, già leader mondiale del settore, punta a rendere ancora più solida la sua posizione.

CATL, la Tectrans-T si prospetta alla stregua di una vera rivoluzione per i trasporti

Dopo aver presentato nei giorni passati la Tectrans – L, una batteria concepita espressamente per veicoli elettrici leggeri, e la Tectrans – B, progettata a sua volta per gli autobus, CATL ha nuovamente calamitato gli sguardi all’IAA Trasportation 2024 di Hannover.

La Tectrans-T, che è riservata ai camion elettrici a lungo raggio, promette di rivelarsi una vera e propria svolta, in questo particolare ambito. Si tratta di prodotti che partono da una constatazione ben precisa, quella relativa alla necessità di rivelarsi utili a mezzi che sono sempre in movimento e che, proprio per questo, potrebbero degradare più velocemente la chimica.

Proprio da qui arriva una risposta che sembra spazzare via ogni possibile discussione. La variante Long Life Edition, infatti, è in grado di attestare il suo ciclo di vita a ben 2,8 milioni di km, ovvero 15 anni circa. Cui si aggiunge un’autonomia massima di 500 chilometri.

Per chi invece privilegia la velocità della ricarica, è stata messa in campo la versione Superfast Charging. Un nome spiegato dal fatto che se il ciclo di vita si limita ad “appena” 1,2 milioni di km, corrispondenti a 8 anni, al tempo stesso è in grado di ricaricarsi in tempi estremamente rapidi. Va infatti a supportare lo standard 4C, che spiegato in maniera molto semplice si traduce in un ritorno al 70% della carica in un arco temporale pari a 15 minuti. Il battery pack può a sua volta attestarsi tra 200 e 600 kWh, con una autonomia in grado di spingersi anche in questo caso a 500 chilometri.

La nuova Tectrans-T supporta le stazioni per il cambio batteria

A quelle che abbiamo già ricordato, la nuova super batteria di CATL aggiunge una ulteriore peculiarità in grado di segnare un ulteriore stacco con la concorrenza. È infatti in grado di supportare le stazioni di scambio batteria dell’azienda cinese.

Stiamo parlando ovviamente di stazioni dedicate ai camion, le quali si presenteranno con caratteristiche molto differenti da quelle per automobili. Il risultato, però, è destinato a restare lo stesso, traducendosi nella possibilità di una ripartenza in un arco temporale limitato a pochi minuti, ma con una nuova batteria che è completamente carica.

C’è anche un corollario che è da considerare della massima importanza per i camion destinati a montare la Tectrans-T di CATL. Il meccanismo di ricambio su cui si basa, infatti, consente di limitare in maniera significativa i costi collegati al deprezzamento del veicolo. La batteria non va a risentire della naturale usura, essendo in pratica non più la stessa lungo tutto l’arco di vita utile del camion, bensì noleggiata.

Per riuscire a conseguire risultati così significativi, CATL ha utilizzato al fine di assemblare gli alimentatori il metodo costruttivo cell-to-pack. Una modalità la quale si basa sull’assemblaggio delle singole celle al litio senza sotto moduli. In tal modo diventa possibile il conseguimento di una maggiore densità energetica nello spazio occupato.

Le caratteristiche che abbiamo ricordato, non sono certo passate inosservate. A testimoniarlo gli accordi che CATL ha già siglato con giganti europei come Daimler Truck, Volkswagen e Volvo. I quali vanno ad aggiungersi a quelli collezionati con Dongfeng, Golden Dragon e Yutong Bus per le Tectrans-B.