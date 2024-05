Dacia Sandero: ecco quanto costerà con i nuovi incentivi statali

Dopo aver visto i prezzi della Dacia Spring con il contributo degli incentivi, vediamo quelli di uno dei modelli più venduti in Europa dalla casa automobilistica romena: la Sandero. Il nuovo Ecobonus 2024 sarà disponibile a partire dal prossimo 3 giugno 2024, dopo tanti mesi di attesa e diversi rinvii, che consentirà di chiedere un contributo massimo di 13.750 euro con rottamazione e ISEE inferiore a 30.000 euro.

Dacia Sandero si potrà avere con poco più di 10.000 euro con il nuovo Ecobonus 2024

La Dacia Sandero è disponibile in due diverse versioni: Streetway e Stepway. La prima, in versione Essential e con motorizzazione SCe da 65 CV, si potrà avere ad un prezzo di 10.250 euro (con bonus di 3.000 euro) con rottamazione di auto Euro 0, 1 o 2. Il contributo con rottamazione di un Euro 3 sarà di 2.000 euro, mentre scenderà a 1.500 euro con rottamazione di Euro 4. Non sono previsti bonus per chi rottama un Euro 5 o ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, così come per chi non ha auto da rottamare. Nella versione Expression il prezzo finale dell’auto sale a 11.300 euro, mentre l’allestimento Journey sale a 13.700 euro.

La Dacia Sandero Stepway Essential, con motore TCe da 90 CV, si potrà avere ad un prezzo di 12.300 euro, con gli incentivi applicati. La versione Expression sale a 13.150 euro, mentre gli allestimenti Extreme e Extreme Up, con motorizzazione GPL ECO-G 100, avranno un costo rispettivamente di 14.900 euro e 15.400 euro.

Manca ancora diverso tempo all’arrivo della nuova generazione di Sandero, ma già si discute di come potrebbe essere. La novità più importante è che Sandero e Stepway saranno auto diverse, con l’ultimo che diventerà un modello a parte. Queste notizie hanno portato diversi creatori digitali ad immaginare come saranno i futuri modelli del marchio, che potrebbero debuttare sul mercato nel 2027, per la Stepway, e nel 2028, per la nuova Sandero.