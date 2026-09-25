La Lamborghini Huracán si traveste da auto da corsa grazie al nuovo kit Liberty Walk

Servono almeno 37.000 euro per sembrare un’auto da corsa; ripetiamo, solo per sembrarlo. È questa, in sintesi, la proposta di Liberty Walk con il suo LB Silhouette WORKS Huracán GT, un body kit che prende la Lamborghini Huracán, tecnicamente invariata, e la reinventa dalla pelle in su.

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Il kit arriva mentre la Huracán ha già ceduto il passo alla Temerario nella gamma ufficiale. Certi giocattoli, però, per certi facoltosi clienti, non vanno in pensione: nel mondo del tuning ad alta tensione, la piccola Lamborghini resta un riferimento. Liberty Walk, tuner giapponese che ha costruito la sua reputazione a colpi di parafanghi allargati e kit estremi, non si è tirata indietro.

La LB Silhouette WORKS Huracán GT si rivolge ai modelli prodotti tra il 2014 e il 2019, coupé o Spyder. L’obiettivo è trasformare la carrozzeria conferendole l’aspetto di una GT da competizione omologata per strada: carreggiata più ampia, assetto visivamente più basso, presenza scenica al limite del ridicolo.

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Quasi tutta la carrozzeria viene sostituita: paraurti anteriori e posteriori, diffusori, parafanghi allargati, cofano, alette aerodinamiche e un alettone posteriore che strizza l’occhio direttamente alle Huracán da corsa. Ciò che rimane originale sono solo le portiere e il tetto. Il resto è Liberty Walk.

I materiali disponibili sono tre, e qui si capisce subito che la parola “premium” non è un modo di dire. Si parte con la plastica rinforzata con fibre (FRP), si sale con il polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP), e si arriva alla fibra di carbonio a secco (DCF), che è l’opzione per chi vuole il massimo. Il kit completo si ordina in blocco: tra i 37.000 e i 53.000 euro a seconda del materiale scelto. Una cifra che copre il prezzo di una berlina compatta nuova di zecca.

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Per chi preferisce un approccio modulare, Liberty Walk offre la possibilità di ordinare i singoli elementi separatamente. Parafango per parafango, alettone incluso. I prezzi non vengono comunicati nel dettaglio, ma il concetto è chiaro: puoi spingerti fin dove vuoi, o fin dove arriva il tuo conto corrente.