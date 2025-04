Dacia Duster: ritorna il motore diesel 4 cilindri con trazione integrale

Dacia ha recentemente introdotto importanti novità nella sua gamma. Da un lato, il lancio commerciale della nuovissima Bigster, SUV familiare ibrido che segna l’ingresso del marchio rumeno in un segmento premium dove competere con modelli come Volkswagen Tiguan e Renault Austral. Dall’altro, Dacia sorprende con un’inaspettata modifica alla gamma Duster: il ritorno del motore diesel. Quando la terza generazione di Duster è stata lanciata a fine 2023, sembrava che il diesel fosse destinato a scomparire in favore dell’ibridazione.

Dacia Duster di nuovo disponibile anche con motore diesel

L’attuale propulsore ibrido E-Tech da 140 CV garantisce ottime prestazioni con consumi ridotti, ma presenta un limite: non può essere abbinato alla trazione integrale, caratteristica riservata esclusivamente al motore turbo benzina 3 cilindri da 130 CV. Quest’ultimo, però, non riesce a eguagliare i bassi consumi del precedente Duster dCi 115 4×4. Il diesel, inoltre, emette naturalmente meno CO2, permettendo di evitare pesanti sanzioni.

Torna quindi in servizio il collaudato 4 cilindri 1.5 turbo diesel da 115 CV con 270 Nm di coppia a 1.600 giri/min. Questo motore è abbinato al cambio manuale a 6 marce e a una trazione integrale. Non ci sono problemi con la futura normativa Euro 7, poiché questo propulsore, presente anche su modelli Renault come Clio e Kangoo, è già progettato per rispettare questi standard.

Per mantenere un prezzo competitivo e rispondere alle esigenze degli utenti che cercano un vero veicolo da lavoro, Dacia ha deciso di offrire il motore diesel solo negli allestimenti base Essential ed Expression. Il prezzo parte da 23.990 euro, quasi identico alla generazione precedente. Con emissioni di CO2 a partire da 140 g/km, la nuova Duster diesel è soggetta a una sanzione ecologica di 1.504 euro, comunque la più bassa della categoria.

Resta da vedere quando questo modello arriverà effettivamente nelle concessionarie. La Duster con motore diesel dovrebbe tornare disponibile prima in Francia, per poi arrivare in altri mercati, Italia inclusa.