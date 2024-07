Hongqi conquista l’Europa con 12 modelli in 5 anni

Nonostante si parli sempre più di minaccia cinese, tanto che l’Unione Europea ha introdotto i dazi per la loro importazione e le previsioni parlano che entro il 2030 un terzo delle auto elettriche arriverà dalla Cina, prosegue la diffusione di numerosi brand provenienti dal Paese del Dragone. Il brand di lusso Hongqi è tra questi e ha da poco confermato il piano di espansione nel Vecchio Continente.

Il marchio di lusso Hongqi arriva in Europa

Durante l’ultimo Goodwood Festival of Speed Hongqi, un marchio di lusso cinese controllato dal gruppo statale FAW, ha annunciato il programma di lanciare 12 diversi modelli di auto nei prossimi cinque anni. La strategia è orientata prevalentemente verso il mercato francese e quello tedesco. Già quest’anno arriveranno i primi due modelli: l’EH7, una berlina elettrica, e l’EHS7, un SUV. Entrambi i modelli fanno sono di fascia media e si uniranno all’E-HS9, il SUV elettrico che è commercializzato in alcuni Paesi del Nord Europa, come Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.

Il programma di espansione in Europa di Hongqi ha come obiettivo quello di vendere nel prossimo quinquennio tra le trentamila e le cinquantamila vetture all’anno. Un obiettivo che si concretizza con una concreta concorrenza nel settore premium a marchi del calibro di Audi, BMW e Mercedes. Hongqi punterà su qualità, stile ed equilibrio. Resta da chiarire se i dazi doganali previsti dall’UE verranno sostenuti dall’azienda o applicati al costo delle vetture. In questo senso Hongqi non ha ancora fatto intendere quale sarà la strategia. Le ipotesi degli analisti sono che se Hongqi dovesse applicare i dazi al listino per i clienti il SUV E-HS9 potrebbe andare incontro a un aumento di 20000€. Nonostante questo Hongqi pensa che un rincaro dei prezzi non condizionerà la loro strategia di espansione in Europa.

Delle prossime auto Hongqi che arriveranno in Europa per ora non si hanno particolari dettagli. Della berlina Hongqi EH7, che dovrebbe arrivare in autunno, dovrebbe trattarsi di una vettura orientata alla tecnologia. Ci sarà una versione a trazione integrale e doppio motore elettrico che eroga 619 CV di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3.5 secondi. L’autonomia, secondo gli standard WLTP, dovrebbe essere di 700 km con un sistema di ricarica rapida da 250 kW.

Nei prossimi anni le auto Hongqi che arriveranno in Europa non saranno solamente elettriche, ma anche ibride plug-in con un’offerta variegata. Anche questo sarà uno dei punti di forza con cui il più antico marchio automobilistico cinese tenterà di sfidare i tradizionali brand di auto di lusso europei.