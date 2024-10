Cosa prevede il nuovo sistema ibrido Thor di Geely

Il gruppo Geely, recentemente coinvolto nell’apertura di una nuova fabbrica in Europa e nella riduzione dei dazi, ha pronto l’imminente lancio di un nuovo sistema ibrido denominato Thor. Si tratta di un motore a doppia propulsione di ultima generazione che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno andando a migliorare notevolmente le prestazioni e l’efficienza.

Le novità del nuovo sistema ibrido Thor

Così come riferito dallo stesso gruppo Geely la nuova tecnologia ibrida Thor assicura un’efficienza termica del 46% andando a garantire un’autonomia ben superiore ai 2000 km (combinata benzina ed elettrico). Il tutto con consumi medi al di sotto dei 3 litri per ogni 100 chilometri percorsi.

Se questi risultati fossero reali e le auto a marchio Geely riuscissero a garantire questi risultati, il produttore di automobili cinese con sede a Hangzhou raggiungerebbe un livello tale da poter affrontare con forza la concorrenza. In modo particolare il sistema ibrido Thor andrebbe a concorrere con i connazionali della BYD e la loro tecnologia ibrida DM 5.0.

Il sistema Thor di ultima generazione dovrebbe arrivare sulla nuova Geely Galaxy Starship 7. Si tratta di un SUV con motore da 1,5 litri da 111 CV (82 kW) abbinato a un pacco batterie al litio-fosfato realizzate da SVOLT e Sunwoda. Si tratta di un SUV id fascia media che andrà a beneficiare di questa nuova tecnologia.

Nuova tecnologia che conferma un trend particolarmente interessante per cui le auto ibride sembrano garantire vendite migliori rispetto a quelle elettriche. Durante il World New Energy Vehicle Conference 2024 – evento nel quale Geely ha avuto modo di commentare il sistema Thor di ultima generazione – il gruppo cinese ha anche annunciato che è al lavoro su motori con un azionamento ad altissime prestazioni in grado di raggiungere una velocità di 3000 giri al minuto e una tensione da 0 a 1200 V. Caratteristiche che permettono a questi motori di avere un’elevata risposta dinamica e un basso momento di inerzia.