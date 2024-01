Colore auto: le rivelazioni del 2023

Il colore è un elemento fondamentale nella scelta di un’auto nuova. Oltre a influire sull’aspetto estetico del veicolo, è in grado di trasmettere una serie di messaggi sul suo proprietario. Nel 2023, il colore più popolare tra le auto nuove si è rivelato essere il bianco, seguito da nero, grigio e blu. Insomma, hanno prevalso le tonalità tradizionali, a favore della sobrietà. Azzardare tinte cromatiche troppo audaci rischia, infatti, di annoiare alla lunga il conducente, mentre un classico senza tempo rimane sempre appetibile. Scendendo nel dettaglio, il 33% dei veicoli venduti è stato bianco, davanti al nero con il 26%, al grigio con il 22%, e al blu con il 13%. In particolare, il bianco ha goduto di ampie preferenze nei modelli piccoli, utilitari e compatti, mentre il grigio e il nero hanno guadagnato terreno nelle vetture più grandi.

Colore auto, i trend dell’ultimo anno: i gusti degli italiani

In Germania, come segnalato dal report curato da BASF, ha prevalso il blu, seguito da rosso e argento. In Spagna e Gran Bretagna, il rosso e l’arancione hanno conquistato il secondo posto, a pari merito. In Francia, ha avuto un magnifico exploit il verde, con una quota di mercato del 10%. E l’Italia? A quanto pare, siamo quelli più originali. Esprimiamo, infatti, amore verso ogni tipo di scelta cromatica, con la quota più alta tra tutti e cinque i Paesi con il 30%.

Negli Stati Uniti, ha chiuso in testa il blu, capace di precedere, nell’ordine, il nero, l’argento e il grigio. Il blu ha goduto di ampi apprezzamenti soprattutto tra i giovani, con un’età media di 35 anni. Si è rivelato il numero uno pure nella categoria delle auto elettriche, con una share del 30%.

In Asia, i ragazzi hanno mostrato un debole verso il verde e il viola. Nello specifico, il verde ha trionfato in Cina con il 15% del totale. Il viola ha, invece, fatto strage di cuori in Giappone, seconda con il 12%. In generale, le tonalità vivaci hanno suscitato l’interesse dei trentenni, soprattutto nel comparto delle BEV con il 25%.

In Sud America, l’argento ha “battuto la concorrenza”, seguito da bianco, nero e grigio. In questo caso, la scelta dell’argento è stata perlopiù appannaggio dei clienti di età superiore ai 50 anni, il top nelle macchine di lusso con il 35%.

I colori delle auto costituiscono un riflesso delle tendenze culturali e sociali in atto. La crescente attenzione alla sostenibilità ambientale si sta traducendo in un aumento della popolarità delle opzioni naturali, come il verde e il viola. In aggiunta, la crescente adozione delle BEV sta contribuendo alla diffusione di tonalità vivaci, spesso associate a tale tecnologia.