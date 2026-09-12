Dopo la deludente Tavascan, CUPRA punta tutto sull’erede Tindaya

Il futuro di Seat si chiama molto probabilmente (solo) CUPRA, e il presente si chiama sopravvivenza. Tutta l’energia creativa e commerciale del “gruppo” di Barcellona è convogliata sul brand gemello, quello che vende auto più costose, più redditizie, e con un’identità abbastanza forte da reggere la concorrenza europea.

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Negli ultimi anni CUPRA ha costruito la sua credibilità sull’elettrico, con tre modelli a zero emissioni in gamma, Raval, Born e Tavascan, che coprono segmenti diversi con ambizioni uniformi.

La Tavascan è l’ammiraglia, un crossover di medie dimensioni prodotto in Cina, imparentato con Audi Q4 Sportback e-tron, Skoda Enyaq Coupé e Volkswagen ID.5. Al lancio, CUPRA puntava a 70.000 unità annue, ma ne ha vendute 36.000, poco più della metà. Non esattamente il trionfo previsto.

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In mezzo ci si sono messi anche i dazi europei sulle elettriche di produzione cinese. CUPRA ha risposto diventando il primo marchio a trovare un accordo sul prezzo minimo con la Commissione Europea, evitando i dazi aggiuntivi. Una nuova versione entry-level della Tavascan dovrebbe sostenere le vendite nel breve periodo, ma il capitolo successivo si scrive già altrove.

Si chiama Tindaya, come una montagna di Fuerteventura, nel caso in cui la geografia vulcanica spagnola vi ispiri fiducia nell’ingegneria automobilistica. Il prototipo è stato svelato l’anno scorso. SUV del segmento D, 4,72 metri di lunghezza, proporzioni che ricordano la Formentor.

È la base tecnica a fare la differenza. La Tindaya sarà costruita sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, l’architettura modulare di nuova generazione che debutterà con l’Audi A4 e-tron e che ospiterà anche la futura Formentor, la Skoda Octavia elettrica, la VW ID. Golf e la ID. Roc. L’architettura elettronica zonale sarà sviluppata con Rivian e includerà un sistema a 800 volt con ricarica ultraveloce.

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La concorrenza diretta sarà rappresentata da BMW iX3 e Volvo EX60, ma a un prezzo presumibilmente inferiore. Markus Haupt, CEO di Seat e CUPRA, ha già tolto ogni dubbio: designer e ingegneri stanno lavorando alla versione di produzione. “Quest’auto sarà sulle strade tra qualche anno”, ha dichiarato. Le versioni range extender non sono escluse.