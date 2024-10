Ci sono diverse ragioni sul perché le auto elettriche sono tra quelle meno rubate

Passano gli anni, i sistemi di sicurezza migliorano, ma le auto si continuano a rubare. Il numero di furti è in aumento più o meno in tutto il mondo e tra le auto più rubate, come abbiamo raccontato, ci sono quelle a marchio Kia e Hyundai. Ma “stranamente” non ci sono quelle elettriche. Questa tipologia di auto, infatti, è quella meno oggetto di furti da parte dei ladri. Ma non è un caso, ci sono più motivi di questo fenomeno.

Le ragioni per cui si rubano poche auto elettriche

È per molti aspetti paradossale che le auto elettriche subiscano meno furti: costano tendenzialmente di più e potrebbero far gola a molti. Eppure i ladri sembrano starvi alla larga. Ci sono motivazioni molto chiare che confermano come i ladri non siano per niente degli sprovveduti ma che agiscono con molta, molta, attenzione.

Il primo motivo di questa scelta è da individuare nella tecnologia presente nelle auto elettriche. Molte di queste, infatti, dispongono di tecnologie che utilizzano le videocamere come sistemi di sorveglianza costantemente attivi. C’è poi da considerare come le tecnologie a bordo delle auto elettriche si basino su software evoluti che rendono difficili l’avvio di questi veicoli. Non c’è più solo una questione meccanica di apertura di una serratura, ma mettere in moto un’auto elettrica è più complicato se non si è il proprietario del mezzo.

Bisogna poi considerare come le auto elettriche siano dotate, anche per i sistemi di navigazione, di sensori GPS. Questo le rende costantemente tracciabili ed è estremamente più facile localizzarle in caso di furto. Rubarle, quindi, sarebbe un rischio per i ladri. Infine, ma non meno importante, c’è l’utilizzo delle auto rubate. Solitamente i ladri sono soliti rivendere i veicoli che rubano in mercati esteri. Ma nel caso delle auto elettriche in questi mercati spesso non ci sono infrastrutture di ricarica adeguate (o sono del tutto assenti). Quindi non vale la pena rubare un veicolo se non lo si può rivendere. Discorso simile anche per l’utilizzo del veicolo elettrico come fonte di pezzi di ricambio. La diffusione delle auto elettriche è appena iniziata e la necessità di componenti è molto limitata e per i ladri puntare su questo mercato si rivela ancora poco conveniente.