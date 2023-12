Auto più rubate, la top 10 dei veicoli che fanno gola ai ladri

Negli USA i ladri sembrano particolarmente affascinati dai più-ip, eppure al primo posto c’è un altro modello. Ecco la classifica delle auto più rubate negli Stati Uniti, una top ten che ci svela quali sono i veicoli più ricercati dai criminali a stelle e strisce e che può comunque essere un’interessante informazione anche per gli italiani.

La classifica che non ti aspetti

Dopo aver visto quali sono le auto a prova di ladro, ossia quelle che sono più difficili da rubare negli USA, ecco un’altra ricerca che ci arriva dal paese a stelle e strisce. Stavolta guardiamo all’altra parte della medaglia, ossia le auto più rubate. Stranamente, al primo posto di questa top ten non c’è un pick-up, veicolo di cui i ladri americani (e non solo i ladri, ma gli americani in generale) vanno ghiotti. Hyundai e Kia sono state sotto i riflettori per alcuni modelli piuttosto facili da rubare.

A parte un aggiornamento del software e l’indicazione ai proprietari di parcheggiare in aree ben illuminate con telecamere a circuito chiuso, i produttori sudcoreani non potevano fare molto. Eppure, nessuna delle loro auto figura in questo elenco. Questo perché per i ladri è comunque più facile rubare modelli vecchi, con una tecnologia di antifurti non avanzata, invece di auto più recenti e quindi aggiornate anche in termini di sicurezza. Ecco quindi la top ten:

10 – GMC 2500HD

9 – Dodge Caravan

8 – Toyota Corolla

7 – Nissan Altima

Classifica delle auto più rubate

Lo studio ci viene offerto dagli esperti di National Insurance Crime Bureau (NICB) che ha comparato i dati delle varie campagne assicurative dopo che ne vengono appunto denunciati i furti. Ma ora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, ecco le altre auto più rubate negli ultimi 10 anni negli States.

6 – Dodge/Ram 1500

5 – Toyota Camry

4 – Chevrolet Silverado

Ed eccoci infine giunti sul podio, dove ci sono le tre auto più rubate in America. Di quali si tratta? Scopriamolo subito:

3 – Ford F-150

2 – Honda Civic

1 – Honda Accord

Doppio colpo per la Honda che ne posiziona due in vetta alla classifica. Si tratta di un primato che può essere un bicchiere mezzo pieno, o anche mezzo vuoto. Se sono così ambite dai ladri, un motivo ci sarà, visto che per la Accord sono addirittura oltre mezzo milione i furti registrati. Certamente, i suoi proprietari non possono fare sogni tranquilli. Per completezza d’informazione, ricordiamo che inoltre le auto appena fuori dalla top 10 includono la Jeep Grand Cherokee, la Honda CR-V, la Nissan Maxima e la Acura Integra.