Toyota ha una sportiva nascosta al Fuji Speedway: torna la MR2?

Qualcuno al Fuji Speedway ha alzato la testa di scatto e ha probabilmente strabuzzato gli occhi. Il rombo di uno scarico, una sagoma camuffata che taglia le curve, e qualcuno con il telefono già in mano. Il prototipo esiste, o meglio, esiste qualcosa che Toyota sta testando con una certa urgenza, e che assomiglia molto a quello che la Gazoo Racing insegue da anni.

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Carrozzeria da coupé a due porte, linea larga, cofano ventilato, fari che seguono il lessico visivo attuale del marchio. Lontano dagli anni dei muletti avvolti nel nastro adesivo, questo veicolo Toyota in fase di test sembra quasi pronto.

La sostanza tecnica, per quanto trapelata, è consistente. Motore centrale, quattro cilindri turbo da 2.0 litri, trazione integrale tramite il sistema GR Four che già conosciamo dalla GR Yaris e dalla GR Corolla. Le cifre che circolano parlano di circa 400 CV nella versione base, con una variante ibrida che potrebbe spingersi fino a 600. C’è chi giura di aver intravisto qualcosa che somiglia a una leva del cambio manuale.

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Non sarà una (solamente) Toyota. Gazoo Racing è tornata a operare come marchio autonomo, lo stesso percorso della GR GT ibrida con V8, che porta il logo GR e non quello del colosso giapponese. Un’auto così, con queste credenziali, potrebbe tranquillamente debuttare senza il nome Toyota sul cofano.

La community CGI ha fatto il suo lavoro. Musa Rio Tjahjono, alias musartwork, ha preso il prototipo camuffato e lo ha trasformato in una MR2 moderna, widebody, aggressiva, con ogni appendice aerodinamica al posto giusto. “Configurazione a motore centrale, aerodinamica GR aggressiva, carrozzeria pronta per la pista”, ha scritto.

Il render è quello che è, un esercizio di stile su una base ancora ufficialmente inesistente. Toyota ha in cassetto sia il nome Celica che quello MR2, entrambi dormienti da vent’anni, entrambi evocativi e potenzialmente devastanti se attaccati a un’auto del genere.