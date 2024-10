Caratteristiche, prezzi e dotazioni delle nuove DR Sportequipe 6 GT e 7 GTW

Del Gruppo DR Automobiles abbiamo più volte parlato negli ultimi tempi sia per presentare il nuovo fuoristrada ICH-X K3 che per annunciare i tre nuovi modelli a marchio EVO. Ora ci occupiamo dell’altro marchio del gruppo, ovvero Sportequipe, che ha appena ufficializzato due nuovi modelli: 6 GT e 7 GTW.

Sportequipe 6 GT

Partiamo da Sportequipe 6 GT, il primo dei due SUV con il quale si va ad ampliare una gamma già ricca di modelli. Come scelta specifica del brand anche per Sportequipe 6 GT (e Sportequipe 7 GTW) sarà proposta in un unico allestimento, ovviamente full optional. Dopo averla vista in anteprima al Salone dell’Auto di Torino la Sportequipe 6 GT è un SUV lungo 4.590 mm, largo 1.900 mm, alto 1.685 mm e con un passo di 2.720 mm. Frontalmente prevede i DRL assottigliati e posti in prossimità del cofano, mentre il resto dei gruppi ottici è posizionato più in basso. Complessivamente l’ampia griglia nera dona al SUV un look molto sportivo.

Guardandolo di profilo Sportequipe 6 GT mostra le maniglie a filo, i cerchi in lega da 20” e i passaruota di colore nero. Sul retro invece emergono i gruppi ottici a sviluppo orizzontale. In termini di capacità del bagagliaio, invece, Sportequipe 6 GT garantisce 486 litri che possono diventare 977 litri se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori.

Internamente il quadro strumento è affidato a uno schermo LCD mentre per l’infotainment c’è un display da 15,6” che supporta sia Android Auto che Apple CarPlay. Il tetto panoramico aumenta la percezione dello spazio a bordo e dona all’abitacolo una maggiore luminosità ed eleganza. In termini di prestazioni Sportequipe 6 GT è disponibile nella versione con motore 4 cilindri turbo da 1,5 litri, 156 CV e 230 Nm di coppia e quella con motore 4 cilindri 1.6 T-GDI da 185 CV e 290 Nm. Entrambe le versioni prevedono la trazione anteriore e un cambio automatico a 7 marce.

Per acquistare Sportequipe 6 GT, che vanta anche un’ampia selezione di sistemi ADAS, bisogna prevedere dai 30.900€ ai 32.900€ a seconda della motorizzazione scelta.

Sportequipe 7 GTW

Passando a Sportequipe 7 GTW abbiamo un SUV lungo 4.724 mm, largo 1.900 mm, alto 1.720 mm e con un passo di 2.720 mm. In questo caso parliamo di un modello pensato per i gruppi e le famiglie numerose prevedendo la configurazione a 7 posti.

In termini estetici possiamo segnalare la presenza di 5 differenti colorazioni per la carrozzeria, l’ampia griglia che domina il frontale dell’auto (sul quale si inseriscono anche i fari Full LED) e la presenza di un tetto panoramico che migliora la percezione dello spazio dell’abitacolo.

Passando agli interni Sportequipe 7 GTW propone sedili anteriori ventilati, riscaldati e con regolazione elettrica, sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, portellone elettrico, climatizzatore automatico e sistemi di assistenza alla guida di livello 2. La consolle centrale è sospesa e ospita sia i comandi touch del climatizzatore che la leva del cambio e il display da 10,25 del sistema dell’infotainment.

Sportequipe 7 GTW è disponibile nella versione 4 cilindri turbo di 1,5 litri da 156 CV e in versione con motore 4 cilindri 1.6 T-GDI da 185 CV (le stesse motorizzazioni presenti su Sportequipe 6 GT). Anche in questo caso trazione anteriore e cambio automatico a 7 marce, mentre per il costo le due versioni sono in vendita rispettivamente a 31.900€ e 32.900€.