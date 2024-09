Le novità introdotte dalle nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7

Si è concluso ieri il Salone dell’Auto di Torino. Un evento importante per il settore dal quale sono uscite diverse novità, tra cui i nuovi modelli a marchio EVO e il nuovo fuoristrada a marchio ICH-X. Tra i protagonisti della manifestazione c’è stato sicuramente il gruppo molisano DR Automobiles Group che ha presentato anche le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7. I due nuovi SUV asiatici importati da DR nel mercato europeo, prevedono diverse novità nel design e nelle motorizzazioni.

Sportequipe 6

La Sportequipe 6 è un SUV che riprende le dimensioni del modello precedente (è lungo sempre 4,59 metri) ma introduce diverse novità estetiche. Il design, infatti, risulta più sportivo con le luci diurne nella parte frontale e i gruppi ottici in basso accanto alla grande griglia. Ci sono poi i cerchi in lega da 20” e le maniglie delle portiere a scomparsa. Tra le novità dell’abitacolo, invece, c’è il display touch che occupa la plancia, i piccoli display sulle portiere (che restituiscono informazioni sul livello di particolato nell’abitacolo e la temperatura interna) e la ricarica wireless refrigerata. Da segnalare anche il paddle del cambio sul volante.

In termini di prestazioni la Sportequipe 6 prevederà due motorizzazioni: entrambe con motore 1.6 turbo benzina, ma una da 156 CV e una da 185 CV. Entrambi i modelli prevedono un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. La Sportequipe 6 sarà in vendita con un prezzo tra i 30.900€ e i 32.900€ e più in là sarà introdotta anche la versione GPL.

Sportequipe 7

La Sportequipe 7, invece, è un modello completamente nuovo che va ad arricchire la gamma. Parliamo di un SUV a 5+2 posti dallo stile massiccio, 4,72 metri di lunghezza, cerchi in lega da 20” e un affascinante tetto panoramico ultrawide da 62”.

Nell’abitacolo della Sportequipe 7 trova posto una consolle centrale sospesa che integra anche la leva del cambio e un impianto di climatizzazione con comandi touch. Le prestazioni sono assicurate dal motore 1.6 turbo benzina, lo stesso della Sportequipe 6, sempre disponibile in due potenze: 156 CV e 185 CV. Anche in questo caso c’è il cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Tanti gli ADAS a bordo della Sportequipe 7 tra cui la frenata di emergenza, il mantenimento della corsia, gli abbaglianti automatici e il cruise control adattivo.

La Sportequipe 7, per la quale sarà prevista anche la versione GPL, prevede un prezzo di lancio tra i 31.900€ e i 33.900€ in base alla potenza del motore.