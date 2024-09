DR lancia il nuovo fuoristrada ICH-X K3

È un periodo particolarmente vivace per DR, il marchio molisano che in queste settimane sta proponendo diversi modelli di auto. Dopo i due SUV e la monovolume a marchio EVO il Salone dell’Auto di Torino è stato il palcoscenico per la presentazione anche di un fuoristrada, l’ICH-X K3. Il marchio ICH-X fa sempre parte della famiglia DR Automobiles Groupe ed è orientato ai modelli off road. Il fuoristrada ICH-X K3, presentato insieme al pickup K4 si aggiunge al modello K2 già presente a catalogo.

Cosa offre il nuovo fuoristrada ICH-X K3

ICH-X K3 è un fuoristrada dalle dimensioni generose e dalle forme particolarmente squadrate. Il modello deriva dal Jetour Traveller (il veicolo cinese del gruppo Chery) e misura 4,78 m di lunghezza, 2,0 metri di larghezza, 1,80 metri di altezza e un passo di 2,80 metri. Tra le particolarità dell’ICH-X K3 c’è la carrozzeria costruita utilizzando per il 75% acciaio ad alta resistenza con brasature e saldature laser automatizzate. Il risultato è una maggiore robustezza specialmente sulle strade sterrate sulle quali un veicolo come questo non può che sentirsi a casa sua.

Dal punto di vista tecnico il ICH-X K3 sfrutta le prestazioni del motore 2.0 turbo benzina da 245 CV che permette di raggiungere i 170 km/h di velocità massima. Il fuoristrada prevede poi un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. È presente la trazione intelligente XWD (by BorgWarner) che consente il passaggio in automatico da 2WD a 4WD. Tra le tecnologie più rilevanti il sistema di bloccaggio del differenziale per superare anche i percorsi più difficili. L’efficienza della guida dell’ICH-X K3 è data anche dai 22 cm di altezza da terra e dei 20° e 30° di angoli di attacco e uscita che migliorano le prestazioni del fuoristrada.

Notevole la dotazione di dispositivi ADAS. Tra i più importanti troviamo la frenata automatica, l’avviso di collisione anteriore, il riconoscimento intelligente dei segnali di limite di velocità del traffico, l’assistenza trasversale posteriore, l’assistenza al cambio di corsia, l’assistenza intelligente al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e l’avviso di deviazione dalla corsia. Ci sono poi il sistema per il monitoraggio intelligente degli angoli ciechi, l’avviso di collisione stradale, l’avviso di apertura delle porte, il follow-up intelligente e il parcheggio completamente automatico.

Negli interni l’ICH-X K3 prevede uno schermo da 15,6” posto al centro della plancia e le finiture di lusso. Il prezzo di listino è di 48.500€.