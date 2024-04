Bao 8, Super 3 e Super 9: tutte le novità in casa BYD

BYD Auto, la casa automobilistica cinese, ha lanciato un nuovo brand dal nome Fang Cheng Bao. L’azienda ha quindi tenuto una conferenza stampa in Cina durante la quale ha presentato tre nuovi modelli a marchio Fang Cheng Bao, rispettivamente il SUV top di gamma Bao 8, il concept SUV giovanile Super 3 e una supercar decapottabile dal nome Super 9.

I nuovi modelli BYD a marchio Fang Cheng Bao

Le nuove auto Fang Cheng Bao di BYD saranno esposte al prossimo salone dell’auto di Pechino e sono state annunciate durante l’evento primaverile tenutosi a Shenzhen dove l’azienda ha la sua sede centrale. Durante l’evento BYD ha sfoggiato tutti i suoi modelli Fang Cheng Bao, non solo i nuovi Bao 7, Super 3 e Super 9, ma anche il primo modello Bao 5, il fuoristrada con cui il marchio ha debuttato nel mercato durante l’agosto dello scorso anno.

Fang Cheng Bao 8

Il Bao è il SUV top di gamma del brand BYD Auto ed è sviluppato sulla piattaforma Dual Mode Off-road (DMO) proprietaria della casa automobilistica cinese. Questa vettura proporrà un design squadrato, tre file di sedili, sospensioni Disus-P sviluppate all’interno dell’aziende e un LiDAR sulla parte alta del parabrezza. Il Fang Cheng Bao 8 dovrebbe essere un veicolo elettrico con range extender o un veicolo ibrido plug-in il cui arrivo sul mercato è previsto per il terzo trimestre dell’anno a un prezzo di circa 65000€.

Fang Cheng Bao Super 3

Il Super 3 (che verrà commercializzato con il nome di Bao 3) è un SUV lungo 4.7 metri (quindi di medie dimensioni) con un design estremo e robusto. Il design di quest’auto è ispirato al tema dei caccia stellari con linee pulite e tridimensionali che creano una carrozzeria in metallo che è un’espressione di grande individualità.

È un veicolo pensato per mettere in risalto la personalità dei giovani. Tra le caratteristiche principali emerse dalla diffusione delle prime immagini troviamo un’elevata altezza da strada, dei grandi pneumatici off-road, ampi passaruota, le maniglie a scomparsa nelle portiere, gli specchietti retrovisori elettronici, una ruota di scorta posizionata sul retro del SUV e un particolare alloggiamento sul tetto che è destinata a ospitare un drone. Il Fang Cheng Bao Super 3 verrà commercializzato come un veicolo 100% elettrico e dovrebbe essere disponibile per l’acquisto durante il quarto trimestre dell’anno a un prezzo di circa 26000€.

Fang Cheng Bao Super 9

Un concept completamente diverso dagli altri è quello del Super 9, una supercar convertibile, un BEV a due posti con sedili in fibra di carbonio e doppio cockpit. Questo modello unisce velocità e arte ed è un’auto sportiva che punta a inserirsi nella categoria Speedster.

La presentazione, il lancio e la produzione dei tre nuovi modelli a marchio Fang Cheng Bao è finalizzata ad aumentare le vendite e la redditività del marchio. Le previsioni stimano una crescita delle vendite nel 2024 per BYD del 20% rispetto a quelle ottenute nel 2023 riuscendo a vendere quindi più di 3.63 milioni di veicoli. Numeri importanti che sarà interessante vedere se verranno confermati.