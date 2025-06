Audi, i designer hanno raggiunto l’apice: adesso è il tempo del minimalismo

Non è una considerazione provocatoria affermare che lo stile Audi, negli ultimi anni, sia diventato sempre più articolato e meno armonioso dal punto di vista visivo. Il marchio tedesco, che ha appena celebrato 60 anni della propria identità contemporanea, si è progressivamente allontanato dalla sobrietà formale delle iconiche Audi 80 e 100, scegliendo un approccio stilistico più audace, con linee marcate, elementi aggressivi e prese d’aria ben evidenti.

Advertisement

Sotto la guida del nuovo Head of Design, Massimo Frascella, sembra profilarsi una nuova direzione stilistica. Frascella vanta un curriculum prestigioso che include progetti come il Land Rover Defender e le ultime Range Rover: modelli che si distinguono per eleganza essenziale e funzionalità visiva.

Advertisement

Durante un evento celebrativo nel nord della Spagna, il designer Gary Telaak, raggiunto da Car Magazine, ha ripercorso l’evoluzione stilistica del brand, illustrando modelli storici come la Audi 80, la 100 e la mitica RS 2 Avant, la wagon ad alte prestazioni sviluppata con Porsche che ha inaugurato la famiglia RS.

Secondo Telaak, le Audi del passato riuscivano a trasmettere potenza e carattere senza eccessi estetici. “Le tecnologie moderne ci portano verso design più articolati,” ha spiegato, “ma spesso aggiungiamo pieghe e volumi solo per compensare proporzioni imposte da vincoli tecnici.”

Sempre secondo il designer, Audi è pronta a semplificare il proprio linguaggio visivo, dando più spazio alla “coerenza strutturale”, alla chiarezza delle forme e all’espressività delle proporzioni, come si vedrà con una concept car al Salone di Monaco 2025.

Advertisement

I modelli RS rimarranno più estremi per soddisfare i gusti di una clientela affezionata a un design muscoloso. Ma Audi sembra intenzionata a ritrovare un equilibrio tra eleganza discreta e prestazioni visibili, riportando al centro valori come funzionalità e logica costruttiva. Sostanzialmente, dopo questo apice di complessita raggiunto dal brand dei Quattro Anelli, il prossimo capitolo stilistico di Audi promette meno rumore estetico e più sostanza.