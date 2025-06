Alpine A110, niente da fare per il termico: il futuro della sportiva è solo elettrico

Il canto del cigno per l’attuale Alpine A110 si avvicina, e con esso la fine di un’epoca. Tuttavia, la rinascita è già in cantiere, infatti, nel giro di due anni, il celebre marchio francese lancerà la nuova generazione della A110, completamente elettrica. Una trasformazione che fa discutere gli appassionati, preoccupati per l’aumento di peso tipico delle auto a batteria, da sempre in contrasto con la filosofia leggera e agile del modello attuale.

Durante la 24 Ore di Le Mans 2025, due figure chiave di Alpine hanno rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito. Parliamo di Sovany Ang, vicepresidente delle performance di prodotto, e Antony Villain, direttore del design. Ang ha spiegato che, di fronte alle sempre più stringenti normative su emissioni, sicurezza e sistemi ADAS, l’elettrificazione rappresenta la soluzione più coerente per mantenere alte le prestazioni. Un’ibrida o una termica potenziata avrebbero solo aumentato peso e complessità, snaturando l’essenza della A110.

Per garantire un’esperienza di guida davvero sportiva, Alpine ha sviluppato una nuova piattaforma in alluminio specifica, con motori elettrici integrati nelle ruote. Una scelta tecnica che richiama quella adottata per la Renault 5 Turbo 3E, e che lascia spazio a ipotesi interessanti su possibili condivisioni strutturali. La prossima generazione vedrà dunque una sportiva elettrica che, pur non essendo leggera come l’attuale A110, sarà comunque più snella di gran parte dei competitor a zero emissioni, con un peso inferiore anche di 200-300 kg rispetto alle rivali.

Villain ha sottolineato anche i vantaggi dinamici dell’elettrico tra cui risposte istantanee, controllo preciso della trazione e gestione millimetrica della coppia, grazie a software sofisticati. La piattaforma di cui parliamo ha debuttato già sul crossover sportivo Alpine A390, apripista del futuro 100% elettrico del marchio.

Sul fronte estetico, la nuova A110 manterrà proporzioni basse e filanti, ma dirà addio al look “simpatico” dell’attuale generazione. L’obiettivo resta quello di un design deciso e aggressivo, in linea con i gusti dei grandi mercati europei, dove l’aspetto “troppo dolce” ha frenato le vendite. La sfida è ambiziosa, ma Alpine sembra affrontarla con serietà cercando di non deludere nessun appassionato.