BMW M3, spiato un dettaglio che rivela il peso mostruoso della futura elettrica

Elettrica o a combustione, la BMW M3 resta un punto fermo nel mondo delle sportive ad alte prestazioni. Anche se i puristi non avevano espresso particolare interesse per una variante completamente elettrica, la Casa di Monaco ha deciso comunque di sviluppare una versione a batterie.

La futura BMW iM3, nome provvisorio della nuova generazione a zero emissioni. Questo inedito modello elettrico affiancherà la classica M3 termica nel listino e, negli ultimi mesi, è stato avvistato più volte durante i collaudi su strada in varie parti del mondo.

Recentemente, due nuovi prototipi sono stati fotografati, offrendo uno sguardo ravvicinato su dettagli finora inediti. Uno dei muletti presenta parafanghi allargati pronti per la produzione, una modifica estetica discreta ma significativa, che conferisce alla carrozzeria un look più largo e grintoso, in linea con le proporzioni dell’attuale M3 G80. A completare il quadro ci sono cerchi in lega neri a razze sottili, molto simili a quelli già visti sulle G80 e G82.

La parte anteriore mostra chiaramente influenze dal concept Neue Klasse, con fari sottili e griglie a doppio rene ridimensionate, eliminando del tutto l’effetto “bara” delle versioni precedenti. Anche il posteriore cambia rotta, con un design molto più equilibrato rispetto al controverso concept Vision DE.

Un secondo prototipo, invece, è stato immortalato con pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 da 20 pollici e ha rivelato informazioni cruciali. Un’etichetta sulla portiera, infatti, riportava dati tecnici sul peso, evidenziando un peso lordo stimato di 2.675 kg. Rispetto alla M3 standard, che pesa circa 1.780 kg a vuoto, l’elettrica risulterebbe ben 465 kg più pesante, ma ancora più leggera della attuale M5 con motore a combustione. Un dettaglio non proprio da poco data la tradizione delle M3 come auto di divertimento puro.

Gli interni, ancora in fase di test, mostrano componenti provvisori, tra cui due schermi temporanei. L’unico elemento che potrebbe restare nella versione definitiva della M3 elettrica è il volante dal design inedito.

Anche se BMW non ha ancora confermato una data ufficiale, le indiscrezioni parlano di un avvio alla produzione nel marzo 2027, con la commercializzazione prevista fino al 2034.