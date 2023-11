BMW 2024, tutte le novità del prossimo anno

BMW prepara un 2024 scoppiettante. Come suo solito, la Casa dell’Elica non sta con le mani in mano, ma cerca di rinnovare la sua line-up, in linea con le tendenze predominanti. In decenni di storia, ha spesso ottenuto grandi successi, ma vale sempre il principio secondo cui il modello più importante è quello che deve ancora venire. Ecco perché il costruttore bavarese pensa a giocarsi delle carte importanti anche il prossimo anno. Le proposte lanciate sul mercato lasceranno il segno? Sarà davvero interessante scoprirlo, tenendo presente quanto di buono è stato fatto durante il recente corso stilistico. Nel settore dei veicoli elettrici sono stati compiuti dei progressi significativi, riducendo la distanza rispetto ad Audi, fino a superarla. I dati di immatricolazione delle auto elettriche registrati nel 2023 attestano la validità dei piani attuati. Ora rimane da stabilire se i vertici aziendali avranno la forza di proseguire sulla stessa linea.

Le vetture a zero emissioni occupano un ruolo centrale nel portafoglio prodotti. Tuttavia, costituiranno solo una parte dell’ampio catalogo di BMW previsto nel 2024. Nonostante l’opinione molto favorevole del pubblico di riferimento, l’azienda tiene in considerazione anche la “vecchia” clientela, legata alle alimentazioni tradizionali. Per evitare di scontentare qualcuno, i vertici aziendali hanno deciso di proporre nuovamente vetture a combustione interna. La speranza è, naturalmente, quella di confermare il feeling con gli appassionati di lunga data.

Nel ricco gruppo di novità, l’azienda lancerà i SUV X2 e X3, la Serie 5 Touring (anche nella variante elettrica) e la M5. Ad arricchire il plotone ci saranno numerosi restyling, tra cui la Serie 1, la Serie 4, la i4 e la M3. Infine, il concept Neue Klasse si evolverà in attesa del rilascio della versione definitiva nel 2025. Scopriamo ora quali saranno le new entry (compresi gli aggiornamenti) di BMW per il 2024.

BMW Serie 1 2024

La Serie 1 del 2024, con la sua calandra a sviluppo orizzontale, il cofano prominente e gli sbalzi contenuti, manterrà uno stile significativamente simile alla versione attuale. Secondo le foto spia provenienti dal Nurburgring, sembra che ci saranno notevoli evoluzioni nell’illuminazione. L’interno presenterà un ambiente simile alla Serie 2 Active Tourer, con il nuovo selettore del cambio automatico. L’uscita prevista dovrebbe essere verso la fine del 2024 o l’inizio del 2025, con un prezzo di partenza compreso tra i 55.000 e i 60.000 euro.

BMW Serie 4

La Serie 4 subirà un significativo restyling, che coinvolgerà sia la coupé e la cabrio a quattro porte che la variante elettrica i4. Dalle immagini rubate dai “paparazzi delle quattro ruote” emergono modifiche ai fari, con luci diurne dalla forma rivista, e un frontale ridisegnato. Per quanto riguarda i prezzi, considerando gli effetti dell’inflazione, ottenere una nuovissima Serie 4 a meno di 60 mila euro sarà probabilmente un’impresa complicata.

BMW Serie 5

Entro la fine del 2023, potremmo conoscere la rinnovata Serie 5 nella versione station wagon. La berlina è già in commercio, ma si sa ancora poco riguardo alla versione SW. Tuttavia, per quanto riguarda le motorizzazioni, non ci dovrebbero essere particolari differenze, sia nei motori benzina che diesel, né nelle varianti ibride plug-in recentemente lanciate. La versione PHEV a 4 cilindri fornirà fino a 304 CV, mentre l’opzione a 6 cilindri erogherà 495 CV. Entrambe disporranno di una batteria da 19,4 kWh, con un’autonomia rispettivamente di 103 e 90 km in modalità elettrica. La BMW i5 Touring sarà disponibile in due configurazioni: la eDrive40 da 250 kW (340 Nm) e 430 Nm di coppia massima, e la M60 da 619 CV. Indicativamente, la versione base della Serie 5 costerà circa 65.000 euro.

BMW X2 2024

Nei mesi scorsi sono emerse immagini della BMW X2 2024 mentre affrontava le difficili strade svedesi. Attraversare queste zone in modo agevole sotto condizioni meteorologiche avverse è un ottimo risultato. Le immagini mostrano un notevole sviluppo rispetto al passato, con linee che richiamano le coupé. Mentre i fari dovrebbero rimanere pressoché identici, la griglia sembra attendere profonde modifiche. Lo schermo digitale sarà simile a quello della X1, mentre il volante a tre razze sarà realizzato su misura. La variante high-performance M35i dovrebbe ospitare, salvo sorprese, un motore quattro cilindri da 2.0 litri TwinPower Turbo da 330 CV. Gli ordini dovrebbero aprirsi all’inizio dell’anno, con un possibile prezzo di listino a partire da 45.000 euro.

BMW X3

Alla quarta generazione, il SUV mid-size BMW X3 è in procinto di essere svelato. Debutterà il prossimo anno, anche se fare previsioni su come sarà è complesso. Nemmeno dalle foto spia trapelate sono emersi indizi degni di nota, a parte le dimensioni, con una lunghezza aumentata a 4,7 o 4,8 metri. Il prezzo stimato sarà leggermente inferiore ai 55.000 euro. La gamma sarà elettrificata e includerà una versione elettrica iX3, che, essendo basata sulla Neue Klasse, non sarà disponibile prima della fine del 2025.

BMW M3 ed M3 Touring

La presentazione del restyling della BMW M3 è prevista per la seconda metà del 2024, con la commercializzazione nel 2025. Poco prima del lancio, sarà effettuato un notevole aggiornamento alle caratteristiche della M3, compresa la variante familiare. L’aggiornamento sarà principalmente estetico, con modifiche previste ai fari, e potrebbe anche includere una nuova finitura per la cornice della griglia. Non si può escludere la possibilità di un aumento di potenza rispetto ai 480 CV attuali della versione standard e ai 510 CV della Competition. Il prezzo di partenza sarà di almeno 50 o 55.000 euro.

BMW M5 ed M5 Touring

Dopo il lancio della nuova generazione della Serie 5, toccherà alla M5, sia in versione station wagon che berlina. La versione wagon sarà dotata di un powertrain elettrificato, progettato per ottimizzare le prestazioni su strada. Chi cerca forti emozioni da un’auto troverà ciò che desidera, con un’auto che offrirà prestazioni eccezionali, basate sulla stessa unità ibrida della BMW XM, composta da un otto cilindri da 4,4 litri biturbo abbinato a un modulo plug-in hybrid, per una potenza combinata di 750 CV. Questo si tradurrà in uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima elettronicamente limitata a 300 km/h. Se la M5 condividerà componenti con la XM, il prezzo di partenza sarà compreso tra 120.000 e 170.000 euro, con ulteriori incrementi per le varianti Competition o CS.

BMW Neue Klasse

Dopo la presentazione in anteprima del concept al Salone di Monaco, sembra che la BMW Neue Klasse definitiva condividerà molti degli stilemi mostrati. Il primo modello finale sarà probabilmente svelato nel corso del 2024, seguito da altre cinque varianti. L’architettura è completamente nuova, a 800 Volt, garantendo una densità energetica del 25%. In termini di autonomia e tempi di ricarica, ci saranno miglioramenti del 30%. Infine, i primi 300 km di autonomia saranno ricaricabili in soli dieci minuti. Non ci sono annunci ufficiali sul prezzo finale.