Ford GT40 stradale del 1966, un Eldorado nascosto per oltre quarant’anni in un garage

Non è una Bugatti e nemmeno una Ferrari, ma questa Ford GT40 del 1966 ha dato del filo da torcere al Cavallino Rampante negli anni d’oro delle gare di durata. Dopo oltre quattro decenni di oblio, una delle più rare versioni stradali di questa iconica supercar è tornata alla ribalta grazie a una delle scoperte automobilistiche più sensazionali di sempre.

Advertisement

È stato Tom Cotter, noto volto della serie Barn Find Hunter prodotta da Hagerty (non poteva chiamarsi in altro modo), a scovare questa straordinaria GT40. L’auto, autentica e in gran parte originale, è rimasta celata in un magazzino per 43 anni, ritirata dalla circolazione nel 1982. In precedenza, faceva parte di una collezione privata, il cui proprietario è tristemente scomparso nel 2024, seguito poco dopo dalla moglie.

Advertisement

Acquistata nel 1973 come auto da corsa omologata per l’uso stradale, la GT40 ritrovata ha avuto solo due proprietari, diverse riverniciature (dal verde chiaro originale al giallo perla, fino all’argento) e una vita che è stata ben più segreta che orgogliosamente rumorosa.

Nonostante non abbia mai gareggiato, ha calcato circuiti leggendari come Watkins Glen e Sebring negli anni Settanta, guidata da un collezionista appassionato che preferiva l’asfalto alla vetrina. Quella riemersa da un polveroso magazzino è nientemeno che una GT40 di prima generazione, una delle appena 31 unità costruite per la circolazione su strada nel 1966.

Conserva il suo motore V8 da 4,7 litri e la trasmissione originale, oltre a componenti rari come freni e pedaliera in magnesio, ancora imballati. Nonostante il tempo, l’auto è in condizioni eccellenti per un restauro di livello che possa andare bene per qualsiasi concorso. Il valore, neanche a dirlo sarebbe stratosferico. Solo nel 2024, tre GT40 simili sono state vendute per cifre comprese tra 4,4 e 7,65 milioni di dollari. Nel 2025, un altro esemplare del ’66 ha raggiunto 7,04 milioni, mentre una GT40 da gara ha toccato 13,2 milioni.

Advertisement

Una volta restaurata, questa vera e propria “reliquia” potrebbe diventare la GT40 stradale più costosa della storia, sempre che il nuovo proprietario decida di separarsene.