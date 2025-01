Auto elettriche, ecco le migliori del 2025 secondo Edmunds

Col passare degli anni, l’offerta di auto elettriche è sempre più ampia, motivo per cui tanti non riescono a scegliere quale sia la migliore da acquistare. In questo caso ci viene in aiuto il portale statunitense Edmunds, che ha stabilito quali sono le auto a zero emissioni da prendere in considerazione nel 2025. Nello specifico sono tre le auto consigliate, tutte berline, nonostante il trend di mercato dia per favoriti i SUV.

Auto elettriche, Tesla Model 3 la migliore secondo Edmunds

Secondo Edmunds, c’è un chiaro vincitore che spicca sugli altri e altri due modelli elettrici che il portale raccomanda. La Tesla Model 3 Highland si aggiudica il primo posto, sia nella versione standard che in quella ad alte prestazioni Performance. Il suo ultimo aggiornamento è stato fondamentale per imporsi in questa prestigiosa classifica. “La Tesla Model 3 è sempre stata una buona auto elettrica, ma non eccellente”, si legge sul portale.

La Model 3 Highland è arrivata con “più autonomia, migliore qualità di guida, maggiore maneggevolezza e un interno più piacevole con, finalmente, una qualità costruttiva professionale. E il tutto senza che vi sia stato un aumento di prezzo”.

“Ci sono poche aree in cui la Model 3 non ha vantaggio sulla concorrenza. Offre ciò che serve a ogni livello di prezzo e ha qualcosa per chiunque cerchi una berlina elettrica”. Edmunds evidenzia anche alcuni aspetti più specifici: lo spazio interno, il comfort e la silenziosità a bordo, le statistiche da supersportiva della variante Performance da 460 CV, e naturalmente l’autonomia, che in Europa raggiunge i 702 chilometri nella versione RWD Long Range secondo il ciclo WLTP.

Seguono altri due veicoli elettrici, superiori agli altri sul mercato. Da un lato, la Hyundai IONIQ 6, di cui si sottolinea la qualità costruttiva, il comfort a bordo e, soprattutto, la sua architettura a 800 volt. Quest’ultima permette di offrire lunghe percorrenze grazie ad un’autonomia che spazia dai 429 ai 614 km e la ricarica rapida. Il portale evidenzia anche il maggiore spazio interno rispetto alla Model 3 e la non dipendenza dal suo schermo centrale.

Infine, la BMW i5 si è distinta per essere lo “standard per le berline elettriche di lusso”. Il suo comfort, la sua eccellente raffinatezza e il suo interno spazioso e di alta qualità sono gli elementi per cui spicca la berlina tedesca sulle altre. “La sua qualità costruttiva è degna di una cassaforte di banca e il suo abitacolo è estremamente silenzioso”, così descrivono da Edmunds un veicolo di cui si evidenzia anche la capacità di accelerazione in tutte le versioni, così come la combinazione di comfort e lusso.