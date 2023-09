BMW Neue Klasse, un’auto che vale per sei: così saranno le nuove elettriche

Interrogarsi su come saranno i nuovi modelli della Casa dell’Elica è dura stabilirlo così, su due piedi. Bisognerebbe lavorerebbe tra le fila del gruppo bavarese, ammesso e non concesso che abbiano già definito nei minimi particolari la futura offensiva commerciale. Un’idea di massima è comunque possibile farsela osservando il concept BMW Vision Neue Klasse, esposta all’IAA Mobility di Monaco, in programma questi giorni. La celebre kermesse, organizzata in casa del Costruttore, accoglie pure questa berlina avveniristica, sia in termini di look sia di tecnologia. Intervenuto al Media e stakeholders day 2023 di Monaco, il ceo del gruppo, Oliver Zipse, ha sottolineato come in futuro i veicoli diverranno più intelligenti, sostenibili e umani.

BMW Neue Klasse: sguardo ravvicinato sulle future elettriche

Negli stabilimenti del colosso dei motori preparano un bolide elettrico, completamente digitalizzato e sviluppato con un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità. Il via alla produzione scatterà fra un paio d’anni presso l’impianto di Debrecen, in Ungheria, dopodiché verrà il turno dei centri di Monaco, in Ciona e in Messico. Il rischio di un qui pro quo è dietro l’angolo e allora il numero uno del marchio lo evidenzia: Neue Klasse non costituisce un modello unico, bensì è il progenitore di un’intera famiglia, composta in totale da 6 modelli su strada, attesi nell’arco di 24 mesi, dai suv alle berline.

Insomma, si differenzierà parecchio il prodotto in maniera tale da permettere al cliente di avere modo di individuare l’esemplare in linea con i suoi gusti e le sue esigenze. Il fil rouge sarà costituito dalla trazione al 100 per cento elettrica. In merito, Zipse promette una crescita del 20 per cento di densità, del 30 per cento in velocità di ricarica e del 30 per cento in autonomia.

La BMW Neue Classe ha elementi attuali e futuristici. Una berlina a tre volumi di generose dimensioni, basata sulla nuova architettura sviluppata ad hoc per le bev, il cui sbarco avverrà nel 2025. Così si riuscirà a capitalizzare a pieno il generoso spazio interno e di adattare la carrozzeria, in favore di linee morbide e sinuose. Poi, da buona showcar che si rispetti, sfoggia anche dei tratti esagerati, destinati a lasciare stupefatti. Un indizio sul domani ce lo fornisce la zona anteriore, nello specifico i fari incastonati in una griglia retroilluminata dall’effetto tridimensionale. L’infotainment opererà a stretto contatto con l’head-up display e il conducente avrà solo da ringraziare, avendo tutte le info necessarie per avere il pieno controllo della situazione.