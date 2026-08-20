BMW, Hyundai, Tesla: la corsa agli umanoidi in fabbrica per spostare scatole a 0,3 km/h

Nella Carolina del Sud, dentro uno stabilimento BMW, un robot con uno schermo al posto del volto si è alzato dalla stazione di ricarica, ha preso un pezzo di ricambio da una scatola verde, lo ha posizionato su un carrello e ha trascinato il carrello sul pavimento. Movimenti lenti, rigidi, quasi compassionevoli. “Sono ancora più lenti degli esseri umani”, ha ammesso senza imbarazzo Ulrich Wieland, vicepresidente BMW per la logistica a Spartanburg. “Ma stanno facendo rapidi progressi”. Alcuni gridano allarmati che il futuro è questo qua.

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L’industria auto usa robot da decenni, braccia meccaniche fisse, monocompito, instancabili nelle saldature e nella posa degli adesivi. Gli umanoidi sono un’altra categoria: dotati di intelligenza artificiale, bipedi, progettati per muoversi in ambienti già costruiti per gli esseri umani senza richiedere modifiche agli impianti. Rispondono ai comandi vocali, reagiscono all’imprevisto, risolvono problemi. Per ora, intanto, spostano solamente delle scatole.

Hyundai è tra le più aggressive su questo fronte. Nel suo stabilimento in Georgia, carrelli autonomi hanno quasi del tutto sostituito i muletti, cani robot a quattro zampe ispezionano le carrozzerie cercando difetti, e piattaforme piatte grandi come un letto matrimoniale si infilano sotto gli Ioniq 5 e Ioniq 9 appena usciti dalla catena, li sollevano e li portano alle stazioni di collaudo senza mai urtare un pilastro. “Non abbiamo mai urtato un palo”, ha dichiarato Jerry Roach, responsabile dell’assemblaggio generale.

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Nel 2021 Hyundai ha acquisito Boston Dynamics. L’obiettivo iniziale è usare i robot umanoidi per disporre i componenti in sequenza, così che gli operatori umani possano installarli senza perdere tempo. Lo stesso compito che BMW sta sperimentando con Figure AI a Spartanburg, e che Mercedes testa con Apptronik ad Austin, in Texas.

Il problema, come sempre, non è solo tecnologico. L’automazione libera tempo, ma la domanda è cosa ci si fa con quel tempo. Si può usare per eliminare il lavoro qualificato e lasciare agli umani quello noioso, riducendo al contempo il numero di lavoratori e i salari. I sindacati non si fidano: gli operai Hyundai in Corea del Sud hanno scioperato recentemente chiedendo voce in capitolo sull’uso dei robot. Shawn Fain, presidente degli United Auto Workers, li ha definiti una “grave minaccia” e uno strumento per arricchire ulteriormente i miliardari.

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Elon Musk, il più entusiasta tra i costruttori, ha interrotto la produzione di Model S e Model X in California per fare spazio a Optimus. Ha detto che un giorno i robot potranno fare da babysitter e assistere in sala operatoria. Ha anche ammesso che replicare la destrezza della mano umana rimane una sfida aperta. “Più si studia la mano umana, più ci si rende conto di quanto siano straordinarie”, ha dichiarato.