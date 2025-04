BMW brevetta un sistema di ricarica ultra rapida da 60 secondi per gli ibridi plug-in

BMW, nel mezzo di un turbinio di innovazioni e grandi cambiamenti che qualcuno ha definito rivoluzionari, su tutti la nuova “era” Neue Klasse, è pronta a rivoluzionare il concetto di ricarica veloce per veicoli ibridi plug-in grazie a un’innovazione all’avanguardia. Probabilmente, nel giro di pochi anni, rimettere in marcia un veicolo elettrificato non sarà più un’operazione lunga e culmine di una lunga e fastidiosa percorrenza in “ansia da autonomia”.

La casa automobilistica tedesca ha recentemente registrato un brevetto per una nuova tecnologia ibrida, che punta a ridurre drasticamente i tempi di ricarica: una carica completa in appena un minuto. BMW potrebbe davvero aver trovato la chiave di volta, il passo che ogni produttore vuole fare per raggiungere una “parità” di comodità con i veicoli con motore termico.

Il cuore del sistema è una combinazione inedita tra batteria tradizionale e supercondensatore, un componente noto per la sua capacità di caricare e scaricare energia a una velocità sorprendente. A differenza delle batterie agli ioni di litio, i supercondensatori offrono una potenza immediata e sono particolarmente adatti a contesti in cui serve un rapido scambio energetico. Non a caso, una tecnologia simile è già impiegata nel motorsport, come in Formula 1, e in hypercar come la Lamborghini Sián FKP 37.

BMW, però, alza l’asticella. Infatti, il suo progetto prevede un sistema capace anche di recuperare energia in frenata rigenerativa, convertendo l’energia cinetica in elettricità, migliorando così l’efficienza complessiva del powertrain. Questo approccio si allinea perfettamente con le strategie di mobilità sostenibile e efficienza energetica del futuro.

Secondo quanto rivelato recentemente, la tecnologia potrebbe essere adattata anche ad altri mezzi di trasporto come autobus elettrici, treni e veicoli commerciali, estendendo l’impatto di questa soluzione ben oltre il mercato delle auto di lusso. Sebbene resti da verificare se e quando questo sistema entrerà nella produzione su larga scala, il brevetto BMW rappresenta un passo importante verso la ricarica rapidissima nel mondo dei veicoli elettrificati.