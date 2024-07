Bentley Continental GT Speed rivoluziona il concetto di prestazioni GT

Dopo averla presentato lo scorso anno come una one-off celebrativa dei vent’anni dall’uscita della prima serie ora è giunto il momento per la Bentley Continental GT Speed di arrivare in Europa. L’occasione sarà quella del Concorso di Eleganza di Tegernsee (in Germania) che si terrà l’ultimo fine settimana di luglio.

Alla scoperta della Bentley Continental GT Speed

La nuova Bentley Continental GT Speed si presenta con un design rinnovati dei gruppi ottici anteriori che, abbandonando il look a doppio fanale, richiamano lo sguardo di una tigre. Novità anche sul retro dove ci sono fanali con design ovale con i vetri effetto fumè che si sposano perfettamente con i dettagli scuri che avvolgono la carrozzeria. Le linee, sia quelle esterne che interne, della Bentley Continental GT Speed introducono il linguaggio che in futuro la casa automobilistica britannica utilizzerà sulle sue auto, esaltandone il lusso artigianale. Nel complesso la Bentley Continental GT Speed appare con un aspetto ribassato, più possente e largo anche grazie ai codolini sottoporta laterali sportivi e la nuova specifica Styling in linea.

Passando alle prestazioni, dove la Bentley Continental GT Speed è il modello più potente dell’intera gamma, troviamo un propulsore V8 Ultra Performance Hybrid che eroga 782 CV di potenza e 1000 Nm di coppia. I risultati sono 335 km/h di velocità e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 3,2 secondi.

Oltre alla potenza la Bentley Continental GT Speed propone una serie di sistemi hi-tech per il telaio che assicurano un maggiore controllo e una sicurezza senza precedenti. C’è un sistema di sospensioni con ammortizzatori a doppia valvola che si adattano nelle diverse modalità di guida. Con il sistema antirollio Bentley Dynamic Ride, invece, la Bentley Continental GT Speed rimane sempre in piano riducendo il rollio in curva. Il differenziale a slittamento limitato elettronico migliora invece l’aderenza delle ruote posteriori. Da segnalare anche il sistema di sterzatura integrale con il quale il retrotreno sterza in direzione opposta all’avantreno durante le manovre così da agevolarle negli spazi ristretti.

Tanta tecnologia sulla Bentley Continental GT Speed sia nell’abitacolo e nel sistema di infotainment (che supporta Android Auto e Apple CarPlay) che integra anche un hotspot WiFi che nei sistemi di assistenza alla guida. Dall’Head-Up Display, al cruise control adattivo passando per la videocamera Night Vision e il rilevamento di corsia.

Il comfort della Bentley Continental GT Speed è dato dai sedili anteriori con tecnologia Postural Adjust che, tramite una serie di sacche d’aria sotto la superficie, si gonfiano e si sgonfiano generando un massaggio impercettibile ma che riduce il tipico indolenzimento muscolare che si sperimenta dopo i lunghi viaggi. A bordo della Bentley Continental GT Speed c’è un impianto audio con due sistemi: uno Bang & Olufsen for Bentley a 16 canali e quello Naim for Bentley a 20 canali.