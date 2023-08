Bentley Continental GT Speed 2023: one-off da favola per i 20 anni

Tra i marchi ospiti al The Quail, Bentley ha tirato su il velo alla nuova Continental GT Speed 2023, one-off commemorativa della prima generazione. Consegnata proprio in tale occasione al suo nuovo proprietario, la vettura vanta guarda al passato con orgoglio. Nello specifico, conta vari richiami alla VIN20001, la capostipite uscita due decenni fa dallo stabilimento di Crewe. Entrambe onorano lo stand della Casa di Crewe, capace all’inizio del secolo attuale di sfoderare un esemplare di rara bellezza e qualità progettuale. Fin dal principio, la natura di granturismo moderna e lussuosa ha dato ottimi frutti all’azienda, che ne va a dir poco orgogliosa.

Bentley Continental GT Speed: un regalo speciale per il 20° anniversario

La pioniera della famiglia sfoggiava la tonalità Cypress Green, con interni in pelle Saddle e impiallacciatura in radica di noce. L’immagine eccellente conferita dal centro stile, unita a valori tecnici di elevato profilo, le sono valse un posto nel gotha del genere. Non per niente è, per stessa ammissione del Costruttore, il pezzo forte della gamma contemporanea della Heritage Collection.

I principali punti di forza della Bentley Continental GT Speed 2023 vanno ricercati nell’abitacolo. Seppur vengano confermati il rivestimento Saddle e l’impiallacciatura Burr Wallnut, non mancano dei dettagli sofisticati, diretti a sottolinearne la natura esclusiva.

Ad esempio, dei tocchi Special Green accompagnano la tonalità Saddle e poi delle cuciture su misure sono sparsi un po’ ovunque. I cerchi sportivi da 22 pollici vantano un’affascinante tonalità grigio scuro, che va a rafforzare un pacchetto di affinamenti, comprensivo pure di uno splitter anteriore in fibra di carbonio, nonché da luci esterne in nero lucido. L’abitacolo vanta il Bentley Rotating System e l’impianto audio Naim for Bentley, nonché la scritta commemorativa “20 Years of Continental GT by Bentley Mulliner” lungo le soglie d’accesso.

Infine, il cruscotto, la console centrale e la soglia esterna sono impreziositi da illustrazioni delle Continental GT del 2003 e del 2023. Dei tocchi di classe sopraffina, racchiusi in un cimelio assoluto che il fortunato acquirente custodirà gelosamente nel garage personale. L’azienda ha evitato di indicare il prezzo di vendita, ma di sicuro è valso una fortuna. Non esistono, infatti, proposte simili, il che inevitabilmente ne eleva lo status a veicolo di alta caratura.