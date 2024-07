Auto elettriche, i blackout in Italia mettono in crisi le colonnine: tante le difficoltà

Sono diversi i blackout di energia elettrica in Italia negli ultimi giorni. A questi si aggiunge anche il CrowdStrike, un malfunzionamento causato da un aggiornamento difettoso che ha messo in ginocchio il mondo intero, con server e reti aziendali basate su Windows andati letteralmente KO. Il blackout ha coinvolto banche, aeroporti e compagnie aeree, così come aziende private e il settore automotive, con le colonnine di Enel X Way andate fuori uso.

Auto elettriche: i blackout elettrici mettono in difficoltà i proprietari di auto elettriche

Il tutto è accaduto la mattina di venerdì 19 luglio, quando un aggiornamento dei sistemi Windows ha messo KO server e PC. Per questo motivo i clienti di Enel X Way non sono riusciti a ricaricare il proprio veicolo elettrico, poiché la scheda e l’app non riuscivano a comunicare con le colonnine. Il disservizio ha causato non pochi problemi agli automobilisti, con alcuni che sono rimasti a piedi.

In seguito, Enel X Way ha rassicurato i clienti dichiarato che “si stanno registrando malfunzionamenti e rallentamenti di accesso e fruizione dei servizi. La società si è attivata per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile e si scusa con i clienti per i disagi”. La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore e tutte le funzionalità sono tornate a disposizione degli automobilisti. Questa vicenda ha mostrato ancora una volta la fragilità del sistema su cui si basano attività importanti come la ricarica di energia del proprio veicolo, dimostrando come un singolo errore possa impattare il settore intero.

Ad aggravare ancor di più la situazione i continui blackout elettrici in alcune regioni d’Italia, a causa di alcuni guasti e del sovraccarico dell’energia elettrica dovuta principalmente all’utilizzo dei condizionatori nelle ore più calde. Anche in questo caso i proprietari di veicoli elettrici si trovano in difficoltà, impossibilitati a ricaricare il proprio veicolo in caso di necessità. Tutto ciò dimostra ancora una volta che in Italia, così come in Europa, la rete di ricarica risulta essere ancora inaffidabile, mentre la Cina è in “vantaggio” di anni.