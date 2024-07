Auto elettriche, come renderle più efficienti in estate

L’estate può diventare molto impegnativa per le auto elettriche, come succede per gli inverni più rigidi. Certe temperature vanno a incidere sui consumi. Facendo attenzione ad alcuni aspetti si può sicuramente migliorare, e non poco, l’efficienza di questi veicoli anche durante i periodi di caldo intenso.

Una sorta di “piccola guida”, un prontuario se vogliamo, a cura di Geotab, leader mondiale nella tecnologia per auto elettriche, affronta i vari problemi che i proprietari di questi veicoli possono affrontare in estate. ÈA seconda del tipo di alimentazione, certe auto possono diventare meno efficienti in condizioni abbastanza estreme. Il caldo, in particolare, può rappresentare una minaccia davvero notevole. Le alte temperature possono aumentare i consumi delle auto elettriche, dato da tenere d’occhio data la limitata disponibilità delle colonnine di ricarica.

Tra i consigli pratici da adottare durante la stagione calda, serve innanzi tutto comprendere che con una serie di controlli e di dettagli i conducenti possono davvero diventare alleati delle loro vetture. L’obiettivo, infatti, resta quello di operare in modo più efficiente e riducendo i consumi.

Geotab fornisce una sorta di lista per affrontare al meglio il caldo estivo senza compromettere le prestazioni delle auto elettriche. Prima di tutto, è bene ricaricare l’auto elettrica in modo intelligente, evitando la ricarica rapida e preferendo sessioni di ricarica più frequenti ma brevi, per prevenire il surriscaldamento della batteria.

I consumi dipendono anche dal carico (in diversi modi) scelto per il viaggio. Questo significa che è importante evitare di utilizzare la batteria per, ad esempio, caricare il telefono. Importante anche non trasportare bagagli pesanti e “inutili”.

Anche se è importante viaggiare con l’auto fresca, specie con temperature record che aumentano di anno in anno, ogni estate, è bene non abusare del climatizzatore è fondamentale. Raffreddare le auto elettriche prima di partire piuttosto che durante il viaggio può essere di aiuto per l’autonomia della batteria.

Non dimentichiamo di lavorare attentamente alla pianificazione. Meglio utilizzare sempre un’app per facilitare il nostro percorso e mantenersi non troppo lontani da colonnine di ricarica segnalate dalle app. In ultimo, inoltre, si consiglia anche di guidare in modo fluido, evitando accelerazioni brusche e frenate improvvise. Si tratta di uno stile di guida che, oltre alle auto elettriche, può contribuire a prolungare l’autonomia della batteria e migliorare l’efficienza del veicolo.