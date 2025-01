Batterie per auto elettriche, una “ecografia” può aiutare a ottimizzarne la produzione

La fiducia del pubblico nelle auto elettriche passa anche dalla capacità di garantire sicurezza e affidabilità, soprattutto quando si parla di batterie. Problemi legati alle batterie sono tra le principali cause di guasti nei veicoli elettrici, con implicazioni che spaziano da riparazioni costose a incendi pericolosi, spesso difficili da domare e che portano alla perdita totale del veicolo.

Non è solo una questione di percezione pubblica. Minimizzare i difetti di produzione è fondamentale anche per i produttori di batterie, poiché difetti elevati si traducono in perdite economiche significative e una produzione meno efficiente.

Secondo Shawn Murphy, fondatore e CEO di Titan Advanced Energy Solutions (Titan AES), le fabbriche di batterie, soprattutto in Occidente, spesso registrano bassi tassi di rendimento nel primo anno di produzione, con numeri che possono aggirarsi intorno al 10-20%. Questo divario è particolarmente evidente rispetto ai produttori asiatici, leader mondiali nel settore.

Per risolvere questi problemi, Titan AES ha sviluppato IonSight, un innovativo sistema di ispezione basato su ultrasuoni, progettato per analizzare in tempo reale le batterie durante la produzione. Questa tecnologia è in grado di mappare la morfologia delle celle con estrema precisione, identificando potenziali anomalie a una velocità pari a quella delle linee di produzione.

“Il nostro sistema non rallenta il controllo qualità,” afferma Murphy. Rispetto ai metodi tradizionali, come la spettroscopia di impedenza elettrochimica, IonSight va oltre, rilevando problemi invisibili come la formazione di dendriti, placcatura al litio o gas all’interno delle celle. Tali difetti possono compromettere la durata, la sicurezza e la capacità di ricarica delle batterie.

IonSight utilizza algoritmi avanzati per analizzare ogni cella, raccogliendo fino a un milione di punti dati in mezzo secondo. I dati non solo identificano anomalie, ma tracciano anche le cause profonde, aiutando i produttori a migliorare i processi e ridurre gli scarti. Grazie a questa tecnologia, Titan promette di rivoluzionare il settore, ottimizzando la produzione e aumentando la qualità complessiva delle batterie.