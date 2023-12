Batteria Tesla, la batteria è davvero buona? Quanto dura in media

Dici ‘elettriche’ e pensi a Tesla. L’associazione è immediata, facile e veloce. Sotto la guida di Elon Musk, la Casa texana (ex californiana) detiene un chiaro ruolo di leadership in tutto il mondo. Le uniche realtà potenzialmente in grado di arrecarle fastidio nel medio termine sembrano essere quelle cinesi, forti del notevole vantaggio competitivo maturato negli ultimi anni. Tuttavia, la compagnia d’oltreoceano non è esente da difetti e il maxi-richiamo di recente annunciato su 2 milioni di veicoli è eloquente.

La batteria di una Tesla è all’altezza delle tante promesse?

L’Autopilot ha creato alcuni problemi e sarà necessario intervenire per risolvere le criticità riscontrate sul campo. Stavolta, però, vorremmo focalizzare la nostra attenzione su un altro aspetto, ovvero la durata della batteria. Perché, sebbene le colonnine Supercharger siano veloci, almeno in rapporto alla media del settore, resta da valutare l’affidabilità dell’accumulatore. Il costo dell’accumulatore è la voce principale da prendere in esame, ed è il vero motivo dietro all’elevato costo delle BEV (veicoli elettrici a batteria) nei concessionari. A tal proposito, Tesla offre già una buona garanzia sulla tenuta impegnandosi a eseguire riparazioni gratuite qualora la batteria perda il 30 per cento di capacità in un intervallo circoscritto, definito al momento della sottoscrizione del contratto. L’intervallo varia in relazione al modello specifico.

Tuttavia, vorremmo approfondire ulteriormente la questione, per verificare se vi siano o meno i presupposti necessari per una piena fiducia. Quale migliore prova dei report ufficiali diffusi? I dati del 2022 sono impressionanti, in senso positivo. Dopo i primi 80.000 km, la batteria di una Tesla perde solo il 5 per cento di autonomia, un risultato notevole. Ma la vera sorpresa arriva superando questa soglia, con un calo di appena il 12 per cento nei primi 321.000 km.

Nonostante sembri essere una promozione sul campo, cerchiamo di capire qual è il responso del pubblico: cosa si dice sui forum? Ebbene, il responso è decisamente positivo. Certo, possono capitare alcuni episodi sfortunati, ma l’opinione generale è entusiasta. È importante ricordare che il comportamento del conducente sulla strada incide notevolmente sulle stime di degrado della batteria. Se si prenderà cura della propria Tesla, la batteria difficilmente si presenterà con problemi e, nel peggiore dei casi, l’azienda dovrebbe garantire un eccellente servizio di assistenza.