Tesla Model 2, la rivoluzione elettrica: una Model 3 in formato Golf a metà prezzo

Secondo Elon Musk, la Tesla Model 2 sarà una vera rivoluzione nel panorama automobilistico. Questa compatta vettura elettrica sembra già destinata a diventare una delle auto elettriche più vendute, grazie alle condizioni di acquisto estremamente accessibili. Secondo le anticipazioni, il modello sarà disponibile a soli 25.000 euro, posizionandosi tra le proposte più economiche nel mondo occidentale. Poche altre auto si collocano meglio in termini di prezzo, come la Dacia Spring, in vendita a circa 21.000 euro.

Seguono la Renault Twingo a circa 22.000 euro e la Citroen e-C3 a 23.900 euro (bonus e promozioni esclusi). La recente presentazione del modello di Citroen ha messo in luce le sue condizioni di acquisto particolarmente vantaggiose, sebbene venga costruita in Europa. La casa automobilistica è riuscita a mantenere sotto controllo i costi di produzione e si prevede che, entro due anni, arriverà sul mercato una versione entry-level al prezzo di 20.000 euro. Nel 2025 è atteso anche il debutto della Volkswagen ID.2, con un prezzo simile di circa 25.000 euro, in linea con la Tesla Model 2.

Tesla Model 2: il rendering di SRK Design

La mossa della casa automobilistica americana è stata molto discussa, poiché fino a questo momento era stata associata principalmente a modelli premium. Tuttavia, le ambizioni di Musk nel settore sono note e l’ingresso nel segmento delle city car potrebbe significare un aumento del bacino di utenza. Sin dall’inizio del 2023, ha intrapreso una sorta di guerra dei prezzi, strategia ancora in corso, sebbene non sia ancora chiaro il quadro generale. Secondo diversi esperti del settore automotive, l’idea di Musk di offrire veicoli a un prezzo competitivo potrebbe includere funzionalità come l’Autopilot e il Full-Self Driving come extra a pagamento.

Tuttavia, queste previsioni potrebbero essere premature. Nel frattempo, è interessante immaginare lo stile della Tesla Model 2, che sarà prodotta presso la Gigafactory di Shanghai, lo stesso impianto dove attualmente vengono prodotte la Model 3 (appena sottoposta a restyling) e la Model Y, candidata a diventare l’auto più venduta di quest’anno. L’aggiunta della Model 2 ai piani di produzione potrebbe essere di grande aiuto per raggiungere gli obiettivi di produzione fissati dall’azienda. Attualmente sono in corso lavori di ampliamento dell’impianto, che è in grado di assemblare un’auto in soli 40 secondi. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, vi rimando all’interessante rendering realizzato da SRK Design: se fosse vicino alla realtà, riuscirebbe a solleticare le vostre fantasie?