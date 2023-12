Alpina B3, la special edition da 148 mila euro è già esaurita

Quando BMW decide di fare le cose in grande, allora non ce n’è per nessuno. L’Alpina B3 è una berlina ad alte prestazioni grazie al motore S58 preso in dono dalla M3. C’è infatti chi la considera una variante gran turismo della M3, grazie alla sua guida più morbida e rilassata. Ora però arriva la special edition da ben 148 mila euro. Se siete interessati, sappiate che è già andata esaurita.

Un modello speciale

Proprio come la M3, anche la B3 ha generato un buon numero di edizioni speciali. L’ultima arriva dal Sud Africa e segna i 50 anni da quando la BMW ha aperto La sua attività nel paese. Verniciata nell’iconico colore Alpina Green II, la splendida berlina è dotata anche degli eleganti ed esclusivi cerchi da 20 pollici. Presenta la scritta “Alpina” sullo spoiler anteriore e una serie di decalcomanie laterali dal sapore retrò che ci riportano indietro di diversi decenni. Una perfetta suggestione per i nostalgici del design vintage che però non vogliono rinunciare alle forme estetiche più moderne.

Negli interni, oltre alle cinture bianche e verdi, si nota subito il volante rivestito in pelle con il logo Alpina raffigurante un unico acceleratore e albero motore. Il restyling di questa edizione sudafricana si basa su quello fatto nel 2022 sempre relativo alla B3. Il motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri twin-turbo produce 488 CV. Sono necessari solo 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h e la velocità massima di 305 km/h. L’assetto rimane sportivo, nonostante la potenza mostrata, e i freni sono stati migliorati con dischi forati e pastiglie resistenti al calore.

Alpina B3, la special edition sudafricana

Per l’occasione gli ingegneri di BMW hanno messo a punto anche telaio e sterzo. Inoltre, hanno inserito un sistema di scarico quadruplo ed è possibile scegliere tra quattro modalità di guida: Comfort+, Comfort, Sport e Sport+. A pronunciare il suo nome completo viene quasi da mancare il fiato: BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition. Ma probabilmente a vederla da vicino viene più di un capogiro, data la bellezza della vettura. Il prezzo è a dir poco proibitivo, come detto ben 148 mila euro. La notizia però è che è già andata esaurita. Certo, c’è da aggiungere che per l’occasione ne sono stati prodotti solo 5 modelli, quindi non certo numeri esorbitanti di vendite. È pur vero però che, come la Chevrolet Camaro che saluta tutti con un portentoso addio, si tratta di una special edition rivolta a pochi facoltosi.