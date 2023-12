Alpine 2024: la Renault 5 E-Tech Electric diventa una mini sportiva

Alpine ha intrapreso una nuova direzione e nel 2024 vedremo i primi risultati con il debutto sul mercato della A290, la prima auto elettrica del marchio francese. Basata sulla Renault 5 E-Tech Electric, esprime pienamente l’intenzione di abbracciare la transizione green. Sebbene il pubblico a cui si rivolge sia di nicchia, i dirigenti confidano di ottenere un valido riscontro sul campo.

Alpine 2024: la mini sportiva su base Renault 5

Da anni, il portfolio prodotti della compagnia è stato limitato a poche proposte. Il supporto offerto dal Gruppo Renault ha permesso al leggendario marchio d’oltralpe di delineare un piano di risalita, che prevede numerose novità, tra debutti assoluti e restyling.

Con il 2024 ormai dietro l’angolo, è tempo di chiedersi cosa intenda offrire al pubblico. Proprio nell’anno in arrivo, la sua prima BEV di serie farà il suo ingresso. Questo passo cruciale probabilmente dividerà i fan di lunga data. Da un lato, ci saranno coloro che vedranno la mossa come una delusione, legata ai vecchi propulsori. Dall’altro, ci saranno coloro che comprenderanno la scelta, specialmente i conducenti più sensibili all’emergenza climatica. L’industria automobilistica può giocare un ruolo chiave nell’adozione di sistemi meno inquinanti, e Alpine non intende restare con le mani in mano.

Sull’onda dell’entusiasmo suscitato dal ritorno della Renault 5, stavolta a trazione 100% elettrica, Alpine lancerà un’utilitaria, la 290. Un assaggio delle sue caratteristiche è stato dato con la showcar A290_β, il punto di partenza del modello di produzione. Di dimensioni ridotte, sarà un’alternativa più radicale, estrema ed esclusiva rispetto alla Renault 5. Attualmente, il processo di sviluppo è in pieno svolgimento. Supportata dall’architettura CMF-B, costituirà una vettura digitale e connessa.

In termini di propulsione, farà uso della tecnologia di punta del gruppo. Il rispetto dell’ambiente sarà il fulcro di un veicolo destinato a competere sullo stesso livello di esemplari come l’Abarth 500e. Entrambe condividono le radici delle auto rivolte a un pubblico generalista, donando una sferzata di energia. Per quanto riguarda la batteria, sarà agli ioni di litio con una capacità di oltre 50 kWh, alimentando un singolo motore la cui potenza si aggirerà intorno ai 220 CV. L’autonomia supererà la soglia dei 400 km, uno degli obiettivi cruciali fissati dal brand transalpino. Questa è la grande novità che Alpine ha in serbo per il 2024.