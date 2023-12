BMW M5 Touring in versione regalo di Natale

Un piccolo teaser è già annunciato, mentre si attende il trailer ufficiale per le ore 11 sul proprio canale YouTube. Stiamo parlando della nuova BMW M5 Touring, la station wagon della serie M. Si tratta di una vettura ad alte prestazioni, già vista nei precedenti test per i prototipi. Per l’occasione BMW l’ha “addobbata” come un regalo di Natale.

Il regalo di Natale

Rivestita di carta regalo e con un grosso fiocco dorato sul tetto, la BMW M5 Touring proprio pronta per essere regalata ai clienti. Si tratta di una delle vetture più rare della divisione M. Altre edizioni speciali hanno avuto trattamenti simili in termini di produzione esclusiva. Certo, non stiamo parlando di numeri così esigui come per la Alpina B3, la cui special edition del Sud Africa è stata lanciata con sole 5 unità. L’E34 fu assemblato in sole 891 unità mentre l’E61 fu limitato a 1.025 unità. Questa M5 Touring dovrebbe aggirarsi in numeri simili.

Sotto il cofano, la BMW M installa un motore biturbo da 4,4 litri. Ma il mulino a otto cilindri non sarà solo, poiché unirà le forze con un motore elettrico. Parliamo quindi ancora una volta di un ibrido che prende a cuore il concetto di sostenibilità tanto in voga nei nostri tempi, senza però disdegnare la consolidata garanzia del motore a combustione. Del resto, proprio di recente l’azienda tedesca ha difeso con una certa sicurezza i veicoli ICE, assicurando che non è nelle loro intenzioni abbandonare tout court tale mercato.

BMW M5 Touring, il video in arrivo

Cos’altro sappiamo di questa nuova station wagon in arrivo? L’auto, nella sua configurazione plug-in, erogare una potenza combinata di oltre 700 cavalli, più della XM standard ma meno della XM Label. Gli statunitensi sembrano particolarmente attratti dal modello in questione, sia perché dovrebbe arrivare nel loro mercato, sia perché non hanno potuto godere della M3 Touring, la versione più piccola di questa divisione. Ad ogni modo, considerando che la casa automobilistica deve ancora rivelare la Serie 5 Touring, è improbabile che la variante M debutti presto. La station wagon standard sarà presentata in anteprima all’inizio del 2024 insieme alla i5 completamente elettrica, mentre la M5 Touring uscirà allo scoperto più avanti nel corso dell’anno. Per ora consoliamoci con il trailer che vede babbo Natale fare un dono davvero speciale.