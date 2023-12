Auto Hyundai, se urli verrà allertata la polizia

Eccolo il futuro che ci stiamo costruendo, un futuro in cui le auto Hyundai allerteranno la polizia se ti sentiranno urlare all’interno del veicolo. È questa la tecnologia che l’azienda sta pensando di progettare per le sue auto. Almeno stando a quanto svelato dall’evento Festival delle Idee 2023 che si è tenuto proprio in seno all’azienda di recente.

Auto orwelliane

Asimov, nel suo ciclo della Fondazione, diceva che la rinuncia della privacy è il prezzo che dovremo pagare per ottenere maggiore sicurezza. Probabilmente però questo prezzo rischia di diventare troppo alto, visto che ormai l’accostamento che spesso viene fatto è quello con il Grande Fratello inventato da Orwell nel suo distopico romanzo 1984. Ma mettiamo da parte la letteratura di fantascienza e concentriamoci invece su quello che la tecnologia oggi sogna di fare (due cose che in fondo ormai non sono più così distanti). Le auto Hyundai potrebbero infatti essere dotate di sistemi in grado di captare il grido di aiuto dei passeggeri e allertare la polizia.

Coe ogni anno, anche in questo 2023, l’azienda sudcoreana ha lanciato l’evento Festival delle Idee, rassegna volta a dare la possibilità ai propri creativi e sviluppatori di lanciare nuove invenzioni al fine di proporle al vaglio della società. Il tema di quest’anno era “La tecnologia con un cuore che cambia il mondo” e uno dei vincitori del premio di bronzo era un’idea chiamata “H-SOS”. Al terzo posto si è dunque classificato il progetto atto a dotare le prossime auto di questo sistema di sicurezza. Secondo tale concept, in futuro le auto saranno dotate di microfoni in grado di ascoltare e archiviare eventuali segnali di pericolo, come ad esempio urla, o anche un’esplosione.

Auto Hyundai con sensori di allerta

Come funzionano i sensori che potrebbero un giorno essere posizionati sulle auto Hyundai? È presto detto, se rileva un evento del genere, l’auto potrebbe attivare i fari, i segnalatori di pericolo e il clacson e iniziare a utilizzare le telecamere per registrare l’ambiente circostante. In tempo reale verrebbe inoltre allertata la polizia inviando anche la posizione esatta in cui si trova il veicolo al momento dell’allerta. Inoltre, potrebbe avvisare gli stessi proprietari del pericolo, qualora non siano in zona e l’auto dovesse captare un rumore sospetto, come appunto la già citata esplosione. Si tratta naturalmente di tecnologie già esistenti, come sta accadendo ad esempio con la tanto sbandierata intelligenza artificiale, la quale ora potrà velocizzare anche lo sviluppo delle auto. Ma tali sensori dovrebbero essere comunque integrati e implementati.

C’è inoltre da chiedersi se sia fattibile legalmente, in quanto andrebbe leggermente a cozzare con le varie leggi sulla privacy in vigore attualmente sia in Unione Europea che negli USA, mercati che ovviamente l’azienda sudcoreana non ha alcuna intenzione di perdere. Le intenzioni comunque sono sicuramente buone. Dalle parole degli ideatori si legge che è “un’idea per costruire una rete di sicurezza sociale per prevenire crimini e incidenti negli angoli ciechi”. Come detto, bisognerà capire quanto sia fattibile negli attuali regolamenti occidentali. Ma probabilmente, col passare del tempo, Asimov avrà sempre più ragione, e pezzo dopo pezzo lasceremo andare la nostra privacy per sentirci più protetti nel mondo che ci circonda.