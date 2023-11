Aston Martin boccia Vanquish, niente supercar ibrida V6

Brutte notizie per chi attendeva la Vanquish di Aston Martin con motore centrale ibrido V6. Secondo quanto affermato dall’azienda, le intenzioni di proseguire il progetto sembrano ormai morte. L’auto doveva debuttare nel giro dei prossimi due anni per fare concorrenza alla Ferrari 296 GTB.

È iniziato il requiem?

Cambio di rotta per Aston Martin, almeno per quanto riguarda la Vanquish che doveva uscire entro il 2026. Cosa ha decretato questo fallimento nella progettazione della supercar ibrida con motore centrale V6? Chi pensa che anche la casa britannica stia vivendo le difficoltà economiche di Volkswagen, potrebbe essere etichettato come troppo malizioso. Ma forse la verità non è poi così lontana da questa supposizione, visto senza dubbio ogni progetto deve fare i conti con le proprie finanze, e solitamente viene abbandonato quando si inizia a pensare che la risposta del pubblico non sarà sufficiente.

In realtà, per quanto riguarda la Vanquish, la questione sembra più specifica. L’azienda ha infatti sottolineato che il problema è tutto concentrato sul motore centrale, quindi è probabile che sarà questa l’unica idea da abbandonare nella progettazione, e non l’auto tout court. Insomma, una porta aperta per la creazione di questa supercar c’è ancora. La stessa Aston Martin ha evitato di usare la parola “annullato”, anche se abbiamo appreso molto tempo fa che le case automobilistiche in generale preferiscono evitare tali termini. Ciò detto, la sintesi è che il progetto per come lo conoscevamo fino ad oggi, non dovrebbe essere portato a termine, o quando meno non più in tempi brevi.

Aston Martin boccia Vanquish

Non è la prima volta che la Vanquish viene sommersa da dubbi e scetticismo. Il presidente esecutivo di Aston Martin, Lawrence Stroll, aveva dichiarato a maggio che la società si sarebbe concentrata su altre ambizioni a breve termine come la DB12 , che infatti ha debuttato alla fine del mese. C’è inoltre da considerare i test che deve effettuare il Valhalla (test previsti prima della fine di questo 2023). Inoltre, è da prendere in considerazione il grande successo ottenuto da DBX, e secondo alcuni rumors Aston Martin potrebbe decidere di cavalcare l’onda e lanciare nuove varianti di questa vettura. Insomma, dal 2019 ad oggi la Vanquish ne ha viste di tutti i colori. Da V6 biturbo da 3,0 litri è passata a un V8 da 4,0 litri di origine AMG per abbattere i costi. Ora però probabilmente si è messa la parola fine su questo progetto.