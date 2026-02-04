Auto GPL, la classifica di gennaio 2026 in Italia: sorpresa, le elettriche fanno meglio

Per la prima volta, a Gennaio 2026 in Italia le vetture elettriche hanno superato le auto a GPL, anche se con un margine davvero minimo. Le BEV hanno chiuso il mese a 9.446 immatricolazioni con una quota del 6,6%, mentre le GPL si sono fermate poco sotto con 9.345 unità al 6,5%. Un sorpasso minimo ma simbolico, soprattutto se si pensa che solo un anno fa le GPL viaggiavano su numeri ben diversi, con 13.907 unità e una quota del 10,3%.

A Gennaio 2026 le elettriche superano le GPL in Italia: chi lo avrebbe mai detto?

Guardando alla classifica dei modelli GPL più venduti, il Gruppo Renault domina in modo quasi totale, con la Dacia Sandero che si conferma regina indiscussa grazie a 2.538 immatricolazioni. La segue la Duster con 1.636 unità, poi la Renault Captur a 896 vetture e la Clio a 878. Un poker di modelli francesi che occupa i primi quattro posti senza discussioni.

L’unica a rompere l’egemonia del gruppo è la EVO 6, che con 429 automobili conquista la quinta posizione. Subito dopo tornano protagoniste altre due Dacia, la Bigster con 382 unità e la Jogger con 232 immatricolazioni, a confermare la forza del marchio rumeno sul segmento GPL.

La top 10 si chiude con tre modelli dai volumi più contenuti. La DR 5 totalizza 216 vetture, la TIGER Six ne porta a casa 212, mentre la Hyundai i20 chiude in decima posizione con 184 unità. Resta da capire se febbraio confermerà il sorpasso delle elettriche o se si è trattato di un episodio isolato.

Nel frattempo Dacia, regina di questa alimentazione, sta lavorando alla nuova C-Neo, che presto si aggiungerà alla gamma, e all’erede della Spring elettrica.