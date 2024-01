Continental e Swarovski: il primo display in vetro cambia il volto delle auto di lusso

Come da tradizione, anche l’edizione 2024 del CES di Las Vegas si è presentata come un’ampia vetrina per le più recenti innovazioni. Fedeli alla prestigiosa storia della manifestazione, Continental e Swarovski hanno sorpreso i presenti con il primo touchscreen al mondo realizzato in vetro. Nessuno si era mai cimentato in un’impresa del genere, a causa delle difficoltà tecniche che ne ostacolavano la realizzazione. Era necessario il coinvolgimento di due aziende leader con competenze uniche e distintive per trasformare l’idea in realtà. La nuova tecnologia propone un senso di lusso e raffinatezza maggiori grazie a un design minimalista e all’impiego del micro-LED. Lo stile si presta in modo eccezionale soprattutto ai veicoli di fascia premium. Resta da vedere se qualche marchio di fama deciderà di adottare l’innovazione e chi sarà, in particolare. I visitatori hanno reagito con entusiasmo, riconoscendo le qualità di entrambi i brand, abituati a presentare creazioni molto interessanti.

Continental e Swarovski si alleano per il primo display auto in vetro

Il display ha una diagonale di 10 pollici ed è realizzato in vetro tridimensionale colorato. Come? Attraverso una tecnica straordinaria, frutto di intense sessioni di studio e laboratorio. Viene tagliato e lucidato con particolare cura per conferirgli un aspetto trasparente e accattivante. Per quanto riguarda il micro-LED, consente di raggiungere livelli di luminosità e contrasto senza precedenti grazie ai suoi pixel retroilluminati.

Il touchscreen ora svelato è progettato per essere integrato nei sistemi multimediali delle automobili. Con il suo design minimalista, risponde alle preferenze e alle esigenze attuali dei conducenti. Secondo Continental, questa tecnologia sarà adottata dai produttori di vetture di lusso. Swarovski, dal canto suo, punta a rafforzare la sua presenza nel settore automobilistico. In passato, aveva collaborato con BMW nello sviluppo del sistema iDrive per i modelli iX, i7 e Serie 7.

Rispetto alle tipologie tradizionali, il touchscreen offre una serie di vantaggi. Innanzitutto, garantisce un impatto visivo notevole, anche grazie al vetro colorato nelle modalità illustrate in precedenza. Inoltre, il micro-LED consente di ottenere immagini più luminose e contrastate, migliorando la qualità visiva, in particolare per il conducente, riducendo così il rischio di distrazione e incidenti. Infine, il vetro assicura una maggiore resistenza ai graffi e all’abrasione. Questa nuova tecnologia potrebbe rivoluzionare il design dei touchscreen nelle automobili e potrebbe essere estesa ad altri sistemi del veicolo, come il quadro strumenti o il sistema di navigazione.