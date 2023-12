Auto elettriche, le stime sull’autonomia non sono corrette?

I conti non tornano, o se preferite le cose non quadrano. Al di là delle espressioni da utilizzare, il dato è chiaro, le stime sull’autonomia delle auto elettriche non sono sempre corrispondenti alla realtà. La polemica nasce da una certa conoscenza empirica che non può essere certo snobbata, ossia l’esperienza diretta dei guidatori.

Il mercato dell’automotive ha subito uno scossone enorme con l’arrivo delle auto elettriche, e probabilmente anche da noi diventeranno una vera e propria rivoluzione quando si saranno placate le polemiche intorno alle infrastrutture, per molti considerate ancora carenti in Italia. L’arrivo delle batterie sostituibili potrebbe sdoganare una volta per tutte il fenomeno, ma intanto anche all’estero c’è chi si lamenta. A quanto pare i conti fatti dall’EPA, l’Environmental Protection Agency, non sono particolarmente precisi. C’è certamente da dire che il calcolo non si può basare su una scienza esatta, in quando poi ogni esperienza di guida presuppone variabili impossibili da decifrare.

Il manto stradale, il clima, le condizioni di guida, sono tutti fattori che vanno a incidere sull’autonomia delle auto elettriche e quindi sostanzialmente ci sentiamo di discolpare il lavoro fatto dagli esperti dell’EPA. Ciò detto, non mancano anche vetture che si allontanano di parecchio dal traguardo prefissato dall’agenzia in questione, e che quindi fanno pensare che effettivamente i conti siano stati fatti male, almeno in alcuni casi. Lo studio ci viene dagli analisti di Consumer Reports.

A una velocità di 110 km orari circa, le auto sono state messe su strada completamente cariche con temperature esterne che si aggiravano tra 70 e 90 gradi Fahrenheit durante il periodo di test. I tester hanno provato quindi a ricreare condizioni ideali per capire l’effettiva autonomia dei veicoli testati. Ebbene, su 22 elettrici, quasi la metà non ha raggiunto le stime EPA.

Auto elettriche, quali veicoli hanno deluso?

Sono davvero tanti i veicoli che non ce l’hanno fatta a raggiungere i numeri stimati, nonostante le condizioni riprodotte fossero considerate ottimali durante il percorso. I più in difficoltà sono stati i modelli Ford , Lucid e Tesla. Nello specifico, la Model S ha perso 62 km di autonomia. Stesso risultato anche per la Lucid Air, mentre la F-150 Lightning è quella che ha fatto peggio di tutte. Solo 434 km percorsi invece dei 514 promessi. Anche altri veicoli elettrici di Audi , Hyundai, Genesis, Nissan e Kia non hanno raggiunto le loro valutazioni EPA, ma tutti questi veicoli hanno perso meno di una 30ina di km rispetto alle stime precedenti.

C’è però anche chi ha fatto meglio delle stime. E quindi può gongolare non poco, visto che invece molti modelli rivali si sono rivelati essere in grande difficoltà. È il caso della BMW i4, la quale ha fatto 47 miglia in più delle stime. Bene anche la iX, che ha fatto 46 miglia più di quelle previste dall’EPA. La vettura di maggior successo del gruppo è stata la Mercedes-Benz EQE, che invece ha superato la sua autonomia stimata di ben 115 km. Non mancano ovviamente auto elettriche non incluse in questo interessante test. Alcuni grossi marchi come Chevrolet, Nissan, Polestar e Rivian non erano rappresentati.