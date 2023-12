Auto fuori produzione, ecco alcuni modelli che non usciranno nel 2024

Bocciate. È questa la prima parola che ci viene in mente quando parliamo di auto fuori produzione. La seconda parola è “decedute”, nel senso che non le rivedremo più, come se fossero ormai passate a miglior vita, nonostante se ne sia parlato per parecchio tempo e abbiano alimentato la fantasia degli appassionati di motori. Ecco alcuni modelli che non usciranno nel 2024.

Modelli bocciati

La corsa alle auto elettriche sta stravolgendo completamente i piani di molte aziende. Nel 2023 si è interrotta la produzione di molti modelli. Questo proprio perché molte aziende si stanno concentrando sull’elettrico e ciò ha portato a dover abbandonare altri progetti precedentemente annunciati. In sintesi, molti veicoli alimentati in modo tradizionale devono ora essere sostituiti. Le auto fuori produzione sono quindi modelli che l’azienda ha deciso di non rilasciare più oltre il modello già sul mercato. Ciò però si trasforma anche in una buona occasione per risparmiare. Se infatti rimangono in concessionaria questi modelli, il titolare potrebbe essere d’accordo a fare un sostanzioso sconto sul prezzo pur di liberarsi del modello ormai fuori produzione.

A questo punto, scopriamo alcuni modelli che già dal 2024 spariranno. E non possiamo non partire che dalla Porsche Panamera sport-turismo. Con l’arrivo della nuova Panamera l’azienda tedesca ha infatti deciso di interrompere la produzione del modello station wagon, questo perché le vendite negli USA sono letteralmente crollate.

Anche Mercedes dice stop a una prestigiosa auto. Stiamo parlando della Classe E Coupé. La produzione sarà interrotta proprio a partire dal 2024.

Stesso destino anche per la Mercedes-Benz CLS. A tal proposito l’azienda sta facendo pulizie nella sua gamma.

Archiviamo il discorso Mercedes con un’altra auto fuori produzione. Si tratta della Classe E Cabriolet:

Auto fuori produzione, gli altri modelli che spariranno

Proseguiamo la nostra carrellata con un altro modello, stiamo parlando della Mazda MX-30. L’azienda sta sospendendo la produzione del SUV CX-9, per fare spazio alla versione migliorata, ossia CX-90. A quanto pare il vecchio modello aveva meno spazio e un motore decisamente meno potente. Chi vorrebbe il vecchio modello, quando c’è una versione riveduta e corretta pronta a scalpitare?

Sempre a proposito di Mazda, anche la MX-30 ci saluta e se ne va. Con una grande autonomia di 100 miglia e un prezzo iniziale di 34.645 dollari, la MX-30 era relativamente divertente da guidare, ma non offriva un’autonomia sufficiente per il prezzo richiesto e negli States le vendite sono praticamente crollate. Da qui la decisione.

Chiudiamo con un altro modello che sta per salutarci. Stiamo parlando della Kia Stinger. Si tratta di un veicolo che sembrava non dovesse arrivare nemmeno al 2023, e invece l’azienda l’ha tenuta viva per un altro anno. Nel 2024 sparirà, per l’occasione Kia ha deciso di tributarle un caloroso commiato lanciando un modello Tribute Edition.