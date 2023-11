Auto elettriche con batterie sostituibili, la ricarica in 5 minuti è il futuro

L’innovativa tecnologia delle batterie sostituibili è a parere di tutto ciò che farà fare il grande salto di qualità alle auto elettriche. Si tratta di un mercato certamente in crescita, ma la situazione varia da paese a paese, e non sempre i numeri risultano essere omogenei e in costante crescita. I motivi del mancato decollo sono proprio dovuti al fatto che le batterie attuali si caratterizzano per una tecnologia scoraggiante, la quale va a cozzare con la volontà di tutti i Paesi di ridurre le emissioni di carbonio.

Il futuro nelle batterie sostituibili

Benché gli ingegneri abbiano fatto passi da gigante nello sviluppo di batterie a litio, le problematiche ad essere legate non mancano. Necessitano di tempi di ricarica particolarmente lunghi, inoltre hanno una durata di poco più di 10 anni. Come se non bastasse, questa tecnologia necessita dell’estrazione di materiali che possono avere pesanti conseguenze negative sull’ambiente, come ad esempio cobalto e nichel. E se consideriamo che la nascita delle auto elettriche è proprio finalizzata alla sostenibilità, si tratta di un paradosso non da poco. Benché le intenzioni delle grandi aziende automobilistiche siano ormai chiare, con ad esempio Volvo che ha annunciato lo stop alla produzione di veicoli diesel già a partire dal 2024, la poca praticità di questi veicoli elettrici continua a farsi sentire sui consumatori.

Ecco che la soluzione offerta con le batterie sostituibili diventa di colpo una panacea per tutti i mali. A tal proposito, i produttori stanno promuovendo la tecnologia delle batterie allo stato solido e gli ingenti investimenti sono mirati ad accelerarne lo sviluppo. Non mancano, naturalmente, i detrattori, i quali presentano valide ragioni a sostegno del loro scetticismo, ma allo stesso tempo sono costretti ad inchinarsi davanti ai numerosi vantaggi. Queste batterie sostituibili infatti permettono di cambiare semplicemente la batteria ormai esaurita, cosa che con la ricarica rapida può avvenire anche prima dei 10 anni previsti.

Auto elettriche, i pregi delle batterie sostituibili

A questo punto, è interessante notare quali sono gli apporti positivi e pratici che tali batterie possono dare al mondo delle auto elettriche:

sono progettate per adattarsi al più vasto numero di veicoli e facili da rimuovere;

sono dotate di automazione avanzata per sostituzioni di batterie rapidi e precisi nelle stazioni di scambio;

hanno in dotazione avanzate tecnologie come i codici RFID o QR per monitorarne lo stato.

stazione di ricarica Nio